Los candidatos a dirigir la Selección Colombia: Queiroz está libre de compromisos y podrá firmar con Colombia

El nacido en Mozambique terminó su vínculo con Irán tras la eliminación en la Copa de Asia a manos de Japón.

Inició 2019 y la Selección Colombia sigue sin tener el reemplazo oficial de José Néstor Pekerman, quien dejó el cargo en agosto del año pasado tras más de seis años en el banquillo Tricolor.

LAS CONDICIONES INNEGOCIABLES PARA EL NUEVO DT TRICOLOR

Varios nombres han sonado en los últimos meses, pero la Federación Colombiana de Fútbol se ha decantado por Carlos Queiroz, estratega nacionalizado portugués con vasta experiencia a nivel de clubes y selecciones.

A continuación un repaso por las opciones que maneja la FCF para el nuevo seleccionador nacional.

LA ESPERA HA TERMINADO

La espera por confirmar el nuevo entrenador de la Selección Colombia está a punto de terminar. Todo está enfilado para que Carlos Queiroz tome la batuta que dejó Pekerman hace seis meses.

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, había confirmado desde Brasil, tras el sorteo de Grupos de la Copa América, que "las conversaciones con Queiroz están muy avanzadas, pero hay que esperar hasta que finalice su participación en la Copa Asia para poder confirmar la posibilidad".

Este lunes el conjunto iraní quedó eliminado del certamen continental a mano de Japón que se impuso 3-0. Así las cosas, Queiroz quedará libre en las próximas horas para discutir los términos de su contrato con Colombia.

"Es verdad que el mejor equipo ganó hoy. Gracias a mis jugadores por todo su esfuerzo estos años, estarán en mi corazón por el resto de mi vida. Este es el final de mi etapa al frente de Irán", resaltó tras la derrota ante el conjunto nipón.

Cabe destacar que fue la Federación de Irán la que decidió no prolongar su vínculo con el nacionalizado portugués a pesar de su buena presentación en el Mundial de Rusia 2018 y en la presente Copa de Asia, más allá de no haber logrado el título.

Queiroz llegaría con el tiempo contado para empezar a armar el equipo de cara a la Copa América. Su estreno en el banquillo Tricolor sería en amistoso precisamente contra Japón.

EL PLAN B

En caso de que Jesurum no logre concretar a Queiroz, la FCF también tiene un plan B: darle continuidad al trabajo que viene realizando Arturo Reyes como técnico encargado del 'Tricolor'.

En los cuatro partidos que ha dirigido, consiguió tres victorias y un empate, con un buen juego y jugadores nuevos que van marcando una renovación en el plantel. Reyes habría hecho los méritos suficientes para que la dirigencia se plantee darle la oportunidad como técnico en propiedad. Lo mostrado con la Absoluta ha convencido tanto a los miembros de la FCF que incluso lo quieren como uno de los asistentes de Queiroz en caso de que el portugués acepte el cargo.

SCOLARI, DESCARTADO

"Colombia no ha entendido que no voy a dejar Palmeiras sin importar el dinero". Palabras fuertes de Felipao en rueda de prensa en Brasil que no cayeron muy bien en la FCF que salió al paso de las declaraciones del DT aclarando que no lo ha buscado para el cargo de seleccionador nacional

"La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que no está buscando al entrenador Luiz Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional. Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta laboral", publicó la FCF en su cuenta de Twitter.

RUEDA, ¿SEGUIRÁ EN CHILE?

Reinaldo Rueda Rivera era el principal candidato que manejaba la FCF, pero él se comprometió con la Selección de Chile. Sin embargo , El ex Atlético Nacional no está pasando un buen momento con el país austral y se ha visto en choque permanente con la prensa. Además, ha sido criticado fuertemente por la afición tras algunos resultados en contra y el ambiente que lo rodea no es el ideal para proyectar el proceso de la mejor manera.

La continuidad de Rueda sigue en duda pese a que Sebastián Moreno fue elegido como nuevo presidente de la ANFP . El técnico dijo ya haber entablado conversaciones con el nuevo dirigente, pero ante la pregunta sobre si seguirá al frente de la selección, solo respondió "Vamos a ver" . Sin embargo la posibilidad de llegar a la Tricolor cada vez es más lejana.

JUAN CARLOS OSORIO

En Paraguay se ha hablado más de una posible salida de Osorio que de su trabajo al frente de la selección en los meses que ha estado. La ruedas de prensa se han caracterizado por ingadar si cambiará prontamente de rumbo más que del balón, a lo que el risaraldense ha contestado que tiene un compromiso con la Albirroja, pero a su vez no cierra la puerta al asegurar que "no se aferra a los contratos" y sigue soñando con tomar el mando cafetero.

Más allá de esto, en la Federación colombiana su nombre genera división, no hay consenso, algo que también se ha visto reflejado en la afición, por lo que finalmente habría quedado descartado, de acuerdo a Blu Radio y el diálogo con González.