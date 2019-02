Los candidatos a dirigir a Santa Fe: Las condiciones de Costas para volver al León

Gerardo Bedoya asumirá el cargo de manera interina, mientras las directivas defienden el nuevo timonel cardenal.

La derrota de Santa Fe ante Tolima en El Campín terminó por cobrar el puesto del técnico Guillermo Sanguinetti. La paciencia de la hinchada, e incluso de la propia directiva del cuadro cardenal, llegó al límite con la pobre imagen del equipo en el inicio de la temporada.

Estos son los candidatos a asumir como DT en el León:

HERNÁN TORRES

El técnico tolimense, campeón con Millonarios, era el principal candidato a llegar al banquillo cardenal. Incluso el presidente Andrés Carreño lo confirmó entre la baraja y aseguró que tenía en su contrato con el Alajuelense una cláusula que le permitiría fichar por el León. Sin embargo, desde el club tico el presidente Fernando Ocampo ratificó que Torres está comprometido con el equipo y no se moverá de Costa Rica. Posteriormente, el mismo Torres se bajó del bus.

WILSON GUTIÉRREZ

Caído lo de Torres, la directiva cardenal se enfila en repatriar al hombre que le devolvió la gloria a Santa Fe. El bogotano de 47 años es recordado y querido por la hinchada por cortar la racha de más de 30 años de sequía con los títulos del Apertura 2012 y la Superliga 2013. Gutiérrez rescindió su contrato con el Carabobo de Venezuela el año pasado y está libre para asumir un nuevo reto en el cuadro de sus amores.

GUSTAVO COSTAS

Uno de los entrenadores más queridos por la hinchada rojiblanca. Llegaría para su tercera etapa en el equipo capitalino con el que dos Ligas (2014-II y 2016-II, dos Superligas (2015 y 2017) y una Suruga Bank (2016). Actualmente está libre tras finalizar su vínculo con el Al-Fayhaa de Arabia. Sin embargo, el DT argentino ha dejado claro que aunque le gustaría volver no lo podrá hacer de manera inmediata. “Hasta marzo no me puedo ir de Argentina por un problema familiar con mi papá, por eso me vine de Arabia en noviembre, ya lo he hablado con el presidente y está su consideración”, explicó Costas en declaraciones a Antena 2.

DIEGO UMAÑA

El artículo sigue a continuación

Otro viejo conocido de la casa. El caleño ya sabe la exigencia de dirigir el club capitalino, en el que jugó sus últimas temporadas como futbolista profesional y que sacó campeón de la Copa Colombia en 1989. Umaña también sacó campeón al América de Cali (2008-II) y Junior (2010-I). Actualmente se encuentra sin equipo y no tendría problemas para llegar al banquillo cardenal.

GERARDO BEDOYA

El mariscal es el encargado de dirigir al León de manera interina mientras la directiva define el timonel oficial. Sin embargo, una buena parte de la hinchada pide una oportunidad para el antioqueño en el primer equipo tras su buen trabajo en las divisiones inferiores del plantel desde 2016.