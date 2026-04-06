Los aficionados están furiosos... Revuelta popular contra la directiva del Liverpool

Varios aficionados del Liverpool han anunciado que organizarán protestas dentro del estadio de Anfield durante el partido contra el Fulham, el próximo sábado por la tarde, en la jornada 32 de la Premier League.

El diario «Mirror» informó de que la asociación «Spirit of Shankly», afiliada al Liverpool, ha llamado a los aficionados a tomar medidas durante el partido del Liverpool contra el Fulham, después de que el club subiera los precios de las entradas para las tres próximas temporadas.

El Liverpool confirmó el aumento de precios hace dos semanas, lo que provocó una ola de indignación entre los aficionados, sobre todo teniendo en cuenta que el Liverpool obtuvo unos ingresos récord a principios de este año.

El club tiene previsto subir los precios en línea con la tasa de inflación anual del índice de precios al consumo, con un máximo del 5 %.

Esto incluye un aumento en el precio de las entradas generales para adultos de entre 1,25 y 1,75 libras esterlinas por persona y partido, además de un aumento en el precio de los abonos de temporada para adultos de entre 21,50 y 27 libras esterlinas para la próxima temporada, con lo que el aumento máximo asciende a 1,42 libras esterlinas por partido.

El club ha ofrecido una serie de concesiones, entre las que se incluye la congelación de los precios de las entradas para personas mayores, el público general y los jóvenes.

Cabe destacar también que todas las categorías de precios de las entradas siguen siendo más baratas que las de su rival local, el Everton, mientras que los aumentos en los precios de las entradas del Liverpool son muy inferiores a los que han experimentado sus principales rivales de la Premier League durante la última década, según un informe de la página web oficial del Liverpool.

No obstante, la Asociación de Aficionados del Liverpool (SoS) busca introducir más cambios, tal y como se indica en un comunicado publicado este lunes, según «Mirror».

El comunicado decía: «Los aficionados están enfadados, y tienen todo el derecho a estarlo. El Liverpool ha optado por ignorar la oposición clara y abrumadora de sus aficionados y seguir adelante con los planes de subir los precios de las entradas para las tres próximas temporadas».

Y añadió: «La reunión abierta por Internet, la encuesta y las numerosas conversaciones apuntan todas a lo mismo: la afición no acepta esta decisión. Y si los propietarios del club no nos escuchan, les obligaremos a hacerlo. Ya no se trata de dialogar, esa oportunidad ya se ha perdido. Ahora se trata de actuar».

Y continuó: «La organización “SoS” ha confirmado que se ha informado al club de la organización de manifestaciones; aún no se han revelado más detalles, pero está previsto organizar algún tipo de protesta durante el partido que el equipo disputará en casa contra el Fulham este fin de semana».

Además, la organización ha lanzado su campaña «No gastes ni una libra en el estadio» y ha instado a los aficionados, en la medida de lo posible, a abstenerse de gastar dinero dentro del estadio de Anfield.

La organización «SoS» escribió: «Gasten su dinero en negocios locales e independientes en los alrededores del estadio de Anfield. Es algo sencillo, pero si lo hace un número suficiente de personas, envía un mensaje claro. Los aficionados también han propuesto posponer la renovación de los abonos de temporada hasta cerca de la fecha límite. Nosotros lo apoyamos».

El club defendió el aumento de los precios de las entradas señalando su compromiso a largo plazo de congelar los costes de las entradas bajo la propiedad del grupo Finway Sports, y destacó el aumento de los gastos de funcionamiento y de las instalaciones en los días de partido, además de los impuestos sobre las empresas.