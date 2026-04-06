Los aficionados del Inter se desahogan abiertamente contra el desafortunado Alessandro Bastoni tras la dolorosa eliminación de Italia del Mundial

Para Alessandro Bastoni ha sido una semana de lo más agitada. El defensa de 26 años fue el chivo expiatorio de la dolorosa eliminación de Italia del Mundial ante Bosnia y Herzegovina debido a su tarjeta roja, tras lo cual se le aconsejó que abandonara su país natal.

«Ahora tendrá que abandonar Italia por su propia seguridad», afirmó el exinternacional Giuseppe Bergomi en Radio Nerazzurra. «Perdemos a un talento extraordinario, uno de los mejores defensas del fútbol moderno. Lo siento mucho, pero creo que, por su propio bien, tendrá que buscar un club en el extranjero».

El domingo pasado, Bastoni fue titular «como de costumbre» en el Inter, que venció al AS Roma por 5-2. Al final, el defensa jugó poco menos de una hora y, cuando fue sustituido en la segunda parte, la afición del Inter se hizo oír claramente.

De hecho, Bastoni recibió una ovación de pie de los aficionados, que de esa manera le dieron ánimos. También su compañero Nicolò Barella, que también formó parte del drama del Mundial con Italia, se mostró visiblemente emocionado cuando marcó el 5-1.

Chivu también se pronunció ante la prensa italiana sobre la situación de Bastoni. «Sin duda está decepcionado, pero también contento de haber recibido el apoyo de sus compañeros, tanto en la selección como en el club. A pesar de su estado físico, se puso a disposición del equipo, y para mí, como deportista, eso significa mucho».

«Tengo que darle tranquilidad y confianza, igual que a todos los demás, y dejarle claro lo que hay que hacer en el campo. No tengo influencia sobre su futuro. Sé que está muy contento de estar aquí y de formar parte de este magnífico grupo. Siempre ha dado lo mejor de sí mismo y se ha entregado al 100 %, y eso es lo que cuenta para mí», afirmó Chivu.

«Depende de él decidir su futuro, porque todos somos responsables de nuestras propias decisiones. Pero mientras esté aquí, estoy convencido de que lo dará todo por nosotros. En el fútbol hay muchas incertidumbres, pero él ha demostrado que sabe tomar las decisiones acertadas. El mundo del fútbol siempre disfrutará de un jugador de su calibre».