Los aficionados del AZ boicotean en masa el partido de cuartos de final de la Liga de Conferencias contra el Shakhtar Donetsk

Este jueves, AZ juega la ida de cuartos de la Conference League ante Shakhtar Donetsk en Cracovia (Polonia), debido al conflicto en Ucrania. Solo 190 aficionados viajarán para apoyar al equipo de Alkmaar.

La cifra llama la atención por dos motivos: en la ronda anterior, contra el Sparta de Praga, el AZ llenó su grada visitante, y un cuarto de final europeo suele despertar más interés.

La Synerise Arena de Cracovia tiene capacidad para 1650 personas, así que el sector visitante apenas llegará al 11,5 % de su aforo. «Ya me alegro de que haya gente», declaró el defensa Mees de Wit en la rueda de prensa, según cita Voetbal International. «Para nosotros siempre es agradable que haya aficionados».

«Eso nos ayuda enormemente. ¿Ciento noventa aficionados? Eso está muy bien, ya me alegro de que vengan», afirmó De Wit. El entrenador Leeroy Echteld también se refirió al escaso número de seguidores: «Contra el Sparta de Praga fue, por supuesto, fantástico».

«Entonces se llenó todo el sector de visitantes. No sé por qué ahora no hay más espectadores. Pero para ellos, por supuesto, también es un reto estar allí cada vez, también económicamente. El hecho de que estén ahí ya nos da apoyo», afirmó Echteld.

Además, Jordy Clasie se queda en Países Bajos para seguir un programa de entrenamiento personalizado; Denso Kasius aún no está en óptimas condiciones y Isak Jensen cumple sanción. La joven promesa Bendegúz Kovács entra en la convocatoria.