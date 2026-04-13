Los aficionados al fútbol ingleses comentan masivamente la actuación de un jugador holandés en la Premier League

Robin Roefs es el hombre del momento en Inglaterra. El portero del Sunderland fue clave en la victoria 1-0 sobre el Tottenham Hotspur, con siete paradas, y recibió elogios de prensa y redes.

El domingo, Roefs mantuvo su portería a cero frente al Tottenham Hotspur con siete paradas, su mejor marca de la temporada.

El Sunderland ganó 1-0 gracias a un gol de Nordi Mukiele en el 60’, pero tras el partido todos hablaban de Roefs.

El Sunderland Echo destacó: «No tuvo mucho trabajo, pero cuando intervino lo hizo de forma acertada».

«La defensa pareció mucho más estable gracias a su presencia», añadió el rotativo. Roefs se perdió varios partidos por lesión.

Sky Sports destacó sus intervenciones y su comodidad con los pies.

En X, los espectadores también elogiaron al portero: «¿Cómo hemos podido fichar a Roefs por doce millones? ¡Es uno de los mejores jugadores que he visto con la camiseta del Sunderland!».

Un seguidor del Liverpool lo ve como sucesor de Alisson, mientras que muchos hinchas del Chelsea piden su fichaje.