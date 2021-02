Los 900.000 euros que impedieron a Cristiano Ronaldo y Pepe jugar juntos en Portugal

Hoy serán rivales tras años juntos en la Selección y en el Real Madrid y hasta en 2003 pudieron juntarse en el Sporting.

Compañeros de toda la vida, Pepe y Cristiano Ronaldo serán rivales este miércoles en el choque entre Oporto y Juventus en la ida de los octavos de final de la Champions League. Un defensa y un delantero que hicieron historia en el Real Madrid y que siguen brillando en la selección portuguesa y que por poco no jugaron juntos también en el Sporting.

Semanas antes de comenzar la temporada 2002/03, el club del Alvalade, que vio nacer la carrera de Ronaldo, entonces de 17 años, decidió invertir 900.000 euros en otro sensación del fútbol nacional: Danny, que jugaba Marítimo.

Durante la firma del contrato en Lisboa, el atacante de 19 años dejó a un lado su timidez y advirtió a los directivos del Sporting de la posibilidad de hacer otro gran negocio al mismo tiempo: fichar, también del Marítimo, al brasileño Pepe, que había sido contratado meses antes desde el Corinthians Alagoano.

Llegó Danny y dijo: 'Agradezco la confianza, la oportunidad, pero el que es realmente bueno es Pepe'. Después de eso, se inició un contacto con el presidente del Marítimo, Carlos Pereira, y acordaron que Pepe viniera a un período de prueba ”, recordó a Goal el ex directivo del Sporting Carlos Freitas, ahora responsable en el Vitória de Guimarães .

"Después de la fase de pruebas, nuestra evaluación de Pepe fue positiva. Para quedarse con él de forma permanente, también era necesario pagar 900 mil euros. Pero el Sporting no tenía más dinero. Fue una época en la que trajimos a muchos jugadores a préstamo. Queríamos, por ejemplo, haber comprado a Nilmar y Daniel Carvalho, que estaban jugando muy bien en Internacional, pero no había forma”, agregó.

En las pocas semanas que pasó en el Sporting, Pepe, de 19 años se entrenó a las órdenes del rumano Laszlo Bolonicomo centrocampista e inició la fuerte amistad que perdura hasta hoy con Cristiano Ronaldo.

El artículo sigue a continuación

“Pepe nos impresionó enseguida. Era un chico muy trabajador, educado y respetuoso. No pudimos entender que no se quedara con nosotros ”, dijo el ex lateral izquierdo Rui Jorge, que jugó en el Sporting entre 1998 y 2005, y actualmente es entrenador de la selección portuguesa sub-21 en Goal.

Sin acuerdo y triste, el joven defensa, que años después obtuvo la nacionalidad portuguesa, tuvo que regresar al Marítimo, donde permaneció hasta mayo de 2004, cuando terminó siendo vendido al Oporto, por aproximadamente 2 millones de euros.

Ídolo del Oporto, Pepe volvió a encontrarse con Ronaldo en 2007, cuando fue convocado por primera vez con la Selección de Portugal por Luiz Felipe Scolari y ya luego en el Real Madrid, a partir de la temporada 2009/10. ​​Pepe y Cristiano Ronaldo suman juntos 12 títulos oficiales, entre ellos tres Champions League (2013/14, 2015/16 y 2016/17), una Eurocopa (2016) y una Liga de Naciones (2018/19).