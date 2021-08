Loren, la asamblea y la necesidad de aligerar masa salarial en el Betis

El resultado de la asamblea de este jueves será decisivo tanto en la operación salida como en la posibilidad de cerrar los fichajes que faltan.

Más que del mercado de fichajes el fútbol español se encuentra expectante de lo que ocurrirá este jueves en la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga, donde se votará el acuerdo con el fondo CVC Capital Partners.

El Real Betis es uno de los equipos que está más pendiente de si finalmente se produce esa inyección económica en los clubes ya que marcará las directrices a seguir de lo que resta de ventana veraniega para incorporaciones y salidas, en ambos casos tiene necesidades el cuadro heliopolitano.

Y es que las operaciones entre intercambio de jugadores, los llamados trueques, parecen que no llegan a contentar a todas las partes. Así está ocurriendo con la posible salida de Loren Morón al Valencia CF. En un principio se apuntaba a que el cambio de jugadores era entre Kang-in Lee y el delantero marbellí. Posteriormente fue Jason el futbolista que figuraba para el canje pero actualmente se encuentra todo detenido a la espera de lo que ocurra en dicha asamblea.

Las conversaciones han existido y el diálogo ha sido constante pero el acuerdo entre clubes no ha llegado a cristalizarse, y a buen seguro no habrá ningún movimiento hasta la semana que viene cuando el futuro económico del fútbol español se aclare. No ha resultado fácil cuadrar los intercambios sin una aportación económica de la que actualmente carecen los dos equipos.

Pellegrini sí dio luz verde a la salida del canterano habida cuenta que no cuenta con un jugador al que no le ha dado muchas oportunidades desde su llegada a Sevilla. Loren también estaría dispuesto a cambiar de aires dada la falta de minutos. El jugador está convencido de que puede darle la vuelta a la situación y no iba a salir a ningún equipo que no colmara sus exigencias, pero la llegada del conjunto valencianista es un reto que sí le convence y un conjunto que le llama la atención. No es el único club pendiente de atacante ya que el Celta de Vigo también está pendiente de poder incorporar al jugador para su delantera.

Tras el paso de la Asamblea y la primera jornada de Liga se disiparán un poco las dudas que se ciernen ahora sobre el cuadro verdiblanco. Aligerar masa salarial es el objetivo primordial para el Real Betis antes del 30 de junio. La llegada del central también lo es, pero la necesidad de la economía verdiblanca está marcada por el ‘dejen salir antes de entrar’.