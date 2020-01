Lopetegui y la salida de Banega del Sevilla: "Lo sabíamos y va a ser igual de responsable y profesional"

El Al Shabab anunció que se incorporará en junio una vez que haya expirado su contato con el Sevilla y jugará en Arabia Saudí tres temporadas.

El asume la marcha de Éver Banega, uno de sus mejores jugadores en el último lustrosque dejará el club el próximo 30 de junio una vez que expire su contrato para firmar por tres temporadas con el Al Shabab de Arabia Saudí.

El propio entrenador del Sevilla admitía que conocían su salida después de que el club saudí anunciara la operación sólo unas horas antes de que los rojiblancos se midieran al , un partido que Banega no pudo disputar por sanción.

Lo que resta de temporada supondrán los últimos meses de Banega como sevillista aunque Lopetegui confía en que siga rindiendo al mismo nivel y con la misma profesionalidad: "Ya lo sabíamos, lo manejábamos y de aquí a junio lo vamos a disfrutar nosotros. Confío plenamente en él y va a ser igual de responsable y profesional que hasta ahora".

De hecho, esta es la segunda ocasión en la que Banega abandona el Sevilla como agente libre, ya que en 2016 se marchó al Inter pero acabó regresando sólo un año después. En aquella ocasión, el de Rosario no sólo no vio resentido su rendimiento en sus últimos meses en Nervión, si no que fue decisivo para que el Sevilla ganara su quinta y llegara a la final de la en la que perdió ante el .