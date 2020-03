Lopetegui: "Teníamos un ejemplo muy claro en Italia y lo miramos muy tarde"

El entrenador del Sevilla habló para los medios oficiales del club y fue muy duro con la gestión de la crisis del coronavirus

Julen Lopetegui apareció, en medio del confinamiento por el aumento de casos de coronavirus, para hablar para los medios oficiales del . El técnico hispalense repasó la actualidad y explicó cómo está viviendo esta crisis.

"Estamos llevando este momento histórico y dramático de la mejor manera posible. Nos ha tocado lo más sencillo, que es quedarnos en casa. Nuestra responsabilidad es estar aquí y tratando de ayudar", expresó.

Lopetegui, además, se mostró muy duro y crítico con la gestión de la situación en la crisis por el coronavirus, expresando que "miramos muy tarde el ejemplo de ".

"Se exigían decisiones. Lo prioritario es la salud. La salud de esas generaciones que sacaron a de una posguerra y ahora están muriendo de una forma horrible. Nuestros mayores son las personas a los que debemos la vida y me parece una gran ingratitud oír ciertos comentarios".

"Se me ha muerto gente que conozco en Madrid a la que tenía mucho cariño. Estamos tristes y preocupados. Mi hijo mayor está solo en Madrid y se hace duro el día a día. Las medidas no han sido suficientes, aunque es difícil para el que toma las decisiones. Teníamos un ejemplo muy claro en Italia y lo miramos muy tarde", quiso dejar claro el ex seleccionador nacional.

Además, el técnico quiso mandar un mensaje de ánimo a toda la población, que se está viendo afectada, de forma directa o indirecta, por el coronavirus.

"No hay que buscar culpables ni ponerse de perfil. Cada uno en lo que pueda ayudar, aplaudir a los que nos ayudan, en los supermercados, farmacia, camioneros, policías... Lo que debemos hacer es no salir de casa. Quien se la salte es un irresponsable y algo más", recalcó.

Mientras, en cuanto a la actualidad del Sevilla, Lopetegui fue muy sincero acerca de las dificultades que está atravesando el equipo andaluz a la hora de llevar a cabo sus entrenamientos.

"Estamos ocupados porque es nuestra responsabilidad individual, sobre todo en mantener el vínculo diario con los jugadores y que afecte lo menos posible a su estado físico. También es muy importante el trabajo emocional porque es bueno que la cabeza esté ocupada en cosas distintas de las noticias sobre el coronavirus".

Por otro lado, se mostró de lo más reticente con la vuelta de La Liga, y más después del parón anunciado por el ente presidido por Javier Tebas y la RFEF.

"Se me hace extraño cuando los responsables hablan de fechas. Tiene que jugarse cuando todo el mundo pueda disfrutar. Si da tiempo a terminar, se termina. Entiendo las consecuencias económicas de no acabar una temporada, claro. Pero jugar a puerta cerrada no lo entiendo bien, el fútbol se juega para la gente, sin gente no tiene sentido. Y si se juega sin gente es que hay riesgo, por lo que no se debe jugar. Se han disputado tres cuartas partes de la temporada, no se puede obviar eso, quien decida que lo haga por ese tramo jugado, es como lo veo".