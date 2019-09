Lopetegui: "No hemos sabido castigar al Real Madrid"

El técnico no ocultó su decepción tras caer ante los blancos y que el Sevilla perdiera el liderato.

Julen Lopetegui no ocultó su decepción después de que el perdiera en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el y dejara escapar el liderato de en favor del conjunto merengue.

“Se han escapado tres puntos que queríamos ganar. Se ha decantado por detalles, teníamos mucha ilusión, no ha podido ser y ahora toca levantarse porque tenemos un partido muy importante en ”, explicó.

Precipitación en ataque: “Es posible que nos hayamos precipitado, en tres cuartos no hemos tenido claridad. El partido ha sido muy igualado. El equipo estaba ilusionado y preparado y hemos acabado atacando de una manera poco natural y hemos tenido poco acierto. Hemos metido al Madrid atrás pero no lo hemos castigado”.

¿Le preocupa la falta de gol?: “Me preocupa no haber conseguido ganar el partido y uno es la falta de gol. El equipo cuando gana no lo hace todo bien y cuando pierde no lo hace todo mal. Estamos en la jornada 5”.

Cansancio: “Jugamos la y no es un castigo, es un premio, nos va a tocar competir todo el año”.

¿Fue injusta su salida del Real Madrid: “No es momento hablar de mi salida del Madrid, triste por lo que hemos perdido. Seguiremos luchando”.