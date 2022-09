Logística, seguridad, recuperación, número de personas… cómo es un viaje del PSG

Para comprender mejor por qué el Club no toma (todavía) el tren, Goal descifra qué es un viaje del PSG.

El azar del calendario reserva para el PSG un nuevo partido a dos horas de tren, este domingo en Lyon. Diez días después de la polémica que afectó al club de la capital sobre sus movimientos y su impacto ecológico, París volverá a viajar en avión. Para entender esta decisión hay que imaginar qué es un viaje del campeón francés, cómo se organiza y a qué lógicas responde la elección del medio de transporte. Gol explica.

Una hoja de ruta entre el departamento de compras y el sector deportivo

En París, la organización de los viajes es tarea de varias entidades bastante distintas del club de la capital. Por un lado, el sector deportivo, la seguridad del club y el team manager del club trazan una hoja de ruta para el movimiento de los parisinos. Una especie de especificación que se basa en criterios precisos: la seguridad de los jugadores (este es uno de los puntos principales), su comodidad y su recuperación tras el partido, principal preocupación en la plantilla de Christophe Galtier.

Estas quejas se remiten luego al departamento de compras del club, que se encarga de reservar y organizar las condiciones del viaje, en particular en lo que se refiere a los medios de transporte. Agregando también un criterio: el costo.

60 a 70 personas en cada viaje

El domingo por la noche francesa en Lyon, como cada vez que viaja para partidos de la Ligue 1 o de la Champions, el club capitalino lleva entre 60 y 70 personas. Además de los jugadores y el personal, la delegación parisina también incluye personal médico, azafatas y personal de seguridad. A modo de comparación, los viajes del equipo femenino y de la sección de balonmano representan entre 20 y 30 personas.

« En cuanto a la administración, somos muy específicos sobre el equipo que debemos traer para que los jugadores se preparen lo mejor posible y se recuperen lo más rápido posible después del partido, en cuanto a la recuperación activa, fisioterapia, alimentación, detalló Christophe Galtier sobre el vísperas de la llegada de su equipo al Ródano. Y obviamente lo que descubro aquí, nunca lo había visto. »

A este número, por lo tanto, también debemos agregar una cantidad bastante impresionante de equipos, administrados en parte por los comisarios del club. Y en particular el equipamiento de los jugadores (indumentaria, maillots varios y crampones), el material médico (mesa de masaje), los elementos necesarios para la restauración de los jugadores y del cuerpo técnico.

Recuperación y seguridad en el centro de los criterios del club

En Lille, Luis Campos y su equipo prestaron especial atención a la recuperación de jugadores entre cada viaje. Y sobre todo en el año post-covid. En una temporada que será interrumpida desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre por la Copa del Mundo, este problema es aún más presente ya que los partidos se suceden cada tres días.

En Haifa, este dato molestó especialmente al club, tanto que pidió a la UEFA, antes de que se fijara la programación oficial, poder disputar el partido a las 18.45 horas. Sin éxito. Fixée à 22h, heure locale, cette rencontre de C1 face aux Israéliens a obligé le club de la capitale à dormir sur place, alors qu'il a l'habitude de rentrer immédiatement après les matchs pour optimiser sa récupération en vue de la rencontre contre LOL.

En Israel, al igual que en Japón, París todavía pudo evaluar cómo sus jugadores podrían ser recibidos como estrellas de rock. En Haifa, había cerca de 300 fanáticos frente al hotel, casi 1,000 esperando que llegaran al estadio en Tel Aviv en agosto. Por no hablar de la histeria colectiva que había despertado su paso por la estación de Tokio, y los medios de seguridad "monstruosos" según varios testigos, donde muchos japoneses pedían un autógrafo o un selfie. En vano.

¿Por qué el PSG no viaja en tren?

Aparte del equipo masculino, todas las demás secciones deportivas en su mayoría toman el tren. Prueba si la hay de que tomar el tren no es un problema en el PSG. Entonces, ¿por qué no ellos? Porque Marie-Antoinette Katoto y Nikola Karabatic, a pesar de su talento y trayectoria, no provocan oleadas de histeria cuando cruzan una estación. Para que las estrellas parisinas tomaran las mismas rutas, las estaciones de salida y llegada simplemente tendrían que estar completamente acordonadas y los pasajeros en el mismo tren tendrían que ser controlados drásticamente. Como fue el caso entre Tokio y Osaka el pasado mes de julio.

Los futbolistas y jugadores de balonmano parisinos también tienen la ventaja de poder jugar su partido durante el día, lo que a menudo les da tiempo para salir en tren inmediatamente después. En las próximas semanas está previsto que PSG y SNCF se reúnan para evaluar la viabilidad de los viajes en tren. Discusiones que la polémica, iniciada por el director de TGV-INTERCITÉS, Alain Krakovitch, acabó acelerando.