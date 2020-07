Lobos reveló que Colo Colo quiso desprenderse de Claudio Bravo

El ex arquero contó que Julio Rodríguez fue fundamental para sostener al hombre del Manchester City en el Cacique.

Claudio Bravo ingresó a las divisiones inferiores de para llevar a cabo su formación como futbolista profesional. En el Cacique tuvo que sobreponerse a situaciones que pusieron en riesgo su permanencia en el club.

A fines de 1997, con 14 años, el actual golero del cometió un error que significó la eliminación de su equipo a manos de Universidad de . La falla indignó al entonces jefe de cadetes, Renato Contador, quien le habría solicitado al preparador de porteros Julio Rodríguez que lo expulsara, argumentando que no cumplía el requisito de estatura. De hecho, el propio Rodríguez fue fundamental para sostener al meta en la tienda alba, elenco con el que consiguió el Clausura de 2002 y el Apertura en 2006.

Esta jornada, el ex arquero Eduardo Lobos se refirió a este episodio revelando que fue cierto que el cuadro blanco pensó en desprenderse del oriundo de Viluco y que incluso "había entrenadores a los que no les gustaba por su personalidad".

"Sí, es cierto", sostuvo el retirado meta. "Claudio no era tan alto y había entrenadores que no le gustaba, por su personalidad, por cómo jugaba, porque era bajito. Ahí el que lo defendió fue Julio Rodríguez y claramente no estaba equivocado. A Miguel Riffo también lo querían echar", contó en diálogo con La Tercera.

Según Lobos, existieron similitudes entre ambos, porque "los dos tuvimos la formación de Julio Rodríguez, que viene con la metodología holandesa. Tiene que ver con el juego con los pies, la toma de decisiones. El juego aéreo siempre lo tuvo, solo que después lo fue mejorando. Fue mejorando el riesgo de cuándo salir a cortar. La lectura de juego, el atreverse con los pies, tiene mucho que ver con Rodríguez. Después Claudio tuvo muy buenos entrenadores en la , en el , en el City. Todas esas cosas van mejorando".

Finalmente, apuntó a que ve muy difícil encontrar a un guardavalla que esté a la altura del exBarcelona. "No sé si después de Claudio llegue algún arquero a jugar a esos niveles. Es muy difícil. Sigo apostando por Bryan Cortés, en la medida que tenga un preparador de porteros que le saque el mayor rendimiento posible en cuanto a la evolución del fútbol. En la medida que encuentre un preparador que le saque su mayor rendimiento, será fundamental".

"Hasta el 2003 yo era el que jugaba hasta que me lesioné. Era el arquero con más proyección del fútbol chileno, estaba en la Selección, pero todo pasa por algo. Me lesioné en la jugando contra en el Monumental, donde perdimos 1-2. Después no comienza Claudio porque estaba lesionado, contratan a Jonny Walker. Luego Claudio empieza a demostrar todas sus cualidades. A mí me alegra muchísimo porque soy amigo de él, me alegra mucho todo lo que ha conseguido, evolucionado, todo lo que creció deportivamente y como persona. Nunca voy a saber lo que hubiese pasado si no me lesionaba", cerró el curicano de 38 años que actualmente entrena al equipo del SIFUP.