¿Lo siguen al Pity? D'Onofrio habló de los otros dos jugadores que podrían irse de River

Tras la confirmación de la venta de Gonzalo Martínez a Atlanta United, el presidente del Millonario se refirió a los casos de Palacios y Quintero.

A River le queda un partido antes de cerrar de manera oficial un 2018 que será inolvidable, pero en Núñez ya piensan en lo que vendrá y en el rearmado de un plantel que ya sabe que perderá a una de sus piezas más importantes: apenas consumada la consagración en la Copa Libertadores, Gonzalo Martínez confirmó que se irá a Atlanta United en 2019. Sin embargo, el Pity no es el único que podría dejar el Millonario y hay dos nombres que ya sonaron en distintos clubes del exterior: Juan Fernando Quintero y Exequiel Palacios.

Respecto a la situación de ambos futbolistas se refirió Rodolfo D'Onofrio, quien en diálogo con TyC Sports se encargó de dejar en claro que "por ahora, el único que se va es el Pity". En cuanto a la situación del colombiano, quien es buscado desde el fútbol de China, el presidente fue tajante: "Por Quintero, cero. No hay nada. No hablé con nadie". En tanto, respecto al juvenil, el dirgente admitió el interés de Real Madrid, pero aclaró: "Francescoli habló hace un mes con Butragueño y después no supimos más nada. Yo no hablé con Florentino Pérez cuando estuvimos en Madrid, no era el contexto".

¿Y las incorporaciones? En ese aspecto, D'Onofrio explicó que todavía no hay ninguna gestión: "Después de que termine el Mundial de Clubes hablaremos con Gallardo sobre cómo sigue el proyecto, qué jugadores promocionará de las Inferiores y cómo se va a armar el plantel".