Lluís Carreras: "Sería de justicia que Koeman siguiera"

El entrenador y ahora comentarista admite, en una entrevista con GOAL, haber notado demasiada división en la campaña electoral del Barça

Lluís Carreras nació prácticamente vistiendo la camiseta blaugrana. Vivió en la Masía y se formó en todas las categorías inferiores del Barça, hasta que debutó en el primer equipo con Johan Cruyff en el banquillo. Impregnado de la filosofía del holandés, Carreras aparcó durante dos años su carrera de entrenador para acompañar a Toni Freixa en la carrera electoral a la presidencia del club. En su rol de Director de Fútbol, el excentrocampista tenía una misión: escoger a las grandes figuras técnicas del primer equipo, incluído el entrenador, una posición con la que el de Sant Pol de Mar sueña desde que colgó las botas. En una charla para GOAL, Carreras admite haberse sentido extraño formando parte de unas elecciones en las que percibió demasiados ataques entre candidaturas.

¿Más tranquilo tras la campaña electoral? ¿Se ha relajado?

Sí, mucho más tranquilo, pero eso quiere decir que mejor. Creo que como persona y, después como entrenador y ex jugador, somos masoquistas. Nos gusta la tensión, la presión. Nos gusta estar pendientes de cualquier situación y circunstancia y nos gusta estar señalados en el buen sentido, porque es cuando más rendimos. Por lo menos en mi caso. Claro, estoy más relajado, hago mis colaboraciones en la televisión, pero no es el día a día de entrenar, que es el que tiene más presión, ni el de unas elecciones como las del Barcelona.

¿Le gustó la campaña electoral? ¿Se sintió cómodo?

¿La verdad? No. Porque veía que trabajábamos todos por un único objetivo, que es hacer al Barça más grande, pero había demasiada división. Yo no me lo tomé así, no iba ni contra Laporta ni contra Font. Yo iba con Toni Freixa y con el Barça. Yo no recibí ataques, o por lo menos no tuve la consciencia de recibirlos, pero sí que veía ataques a Toni, Víctor y Jan y pensaba como podía ser posible. Si somos todos del Barça, son nuestros. Van con otras ideas diferentes, pero lícitas para ser ganadoras. No me gustó eso, no me sentí cómodo en las elecciones. Yo me siento cómodo entrenando, hablando en los medios, explicando. Se politizó todo un poco.

¿El Barça se parece a la política?

Esto no quiere decir que partidos políticos tomen parte, pero sí. Desde la misma prensa y los entornos famosos de Johan se intentaba disparar. También ha habido entorno en las elecciones.

¿Se encontró en una guerra que no iba con usted?

Yo no me he sentido atacado. Pero sí que vi cosas que no me gustaron. Somos todos del Barça y queremos que crezca. Luego el socio ya decidirá y decidió mayoritariamente, pero no por eso Toni o Víctor tienen que ser malos. Hicieron su trabajo y no pudieron convencer al socio por diferentes motivos. La verdad es que no sé si lo volvería a hacer.

Una persona cercana a Laporta se le acercó después de un debate en la SER y le dijo que si ganaban, el día siguiente a las elecciones le llamarían. ¿Le han llamado?

(Se ríe). Sí, puede ser, pero no han llamado. No lo recuerdo bien, pero es verdad que he tenido muy buena relación con gente de las otras candidaturas. Primero, porque he sido compañero de muchos ellos y, segundo, porque he sido afín a otros. Dios dirá.

¿Le gustaría entrar en el club?

Siempre. Yo me postulo como director de fútbol con Freixa porque creo que tengo mucho que aportar en un club como el Barça. Por historia, por conocimiento y porque me veo allí. Es el Barça, es el club de mi vida. Claro que quiero entrar, pero no es fácil.

Ahora el Director de Fútbol es Mateu Alemany. ¿Qué le parece su elección?

Excelente. Lo que pasa es que a lo mejor no le pondría la nomenclatura de Director de Fútbol. Entiendo el Director de Fútbol como una persona de campo, de jugadores, de fichajes, de modelo, de metodología y estructura. Mateu es muy académico y es el mejor negociando, no solo con jugadores y agentes, sino con la FIFA, la UEFA, la Federación o la Liga. El Barça tiene que tener a los mejores y Mateu es el mejor en este sentido. Ahora bien, tiene otros estilos futbolísticos y sé que leyó mucha hemeroteca culé para ponerse al día.

¿Es del Madrid como dicen?

¡No! ¡Qué va! No es del Madrid. Los que lo dicen, mienten. Mateu es del Mallorca y ahora será del Barça, como en su momento fue del Valencia, porque es un profesional del fútbol. Pero no es del Madrid.

¿Y si llega Jordi Cruyff?

Me gusta. Además de ser quién es, está bien formado, sabe lo que es la Masía, sabe lo que es el fútbol base, la casa y la metodología. Es un hombre que tiene que estar en el Barça.

Viendo la fotografía con Mateu Alemany, Jordi Cruyff y Ramon Planes. ¿Dónde se vería usted?

Ayudando. Al final, el Barça es un club muy grande. Así como hay entrenos individualizados para jugadores y luego todo se pone en común, creo que el club haría bien teniendo cargos muy concretos. Siendo Manager General, como Víctor quería hacer con Xavi, entrenas, gestionas, fichas, estás encima de la dieta y hablas con los médicos. Demasiadas cosas, hay que ser concretos. Como Director de Fútbol, lo que tenía que yo hacer era fichar al Director Deportivo, al Director del Fútbol Base y al entrenador. No sé como lo gestionará Laporta, qué cargos nombrará y qué ayudantes podrán tener estas personas.

Ha sacado el nombre de Xavi Hernández. Usted dijo que sólo quería ser entrenador.

Es que sólo quiere ser entrenador. Yo llamé a todas las personas con las que hablé durante la campaña y les di las gracias por el apoyo no público que tuvimos y, segundo, para preguntar si en algún momento se habían sentido utilizados. Y Xavi, entre otros, me dijo que ningún problema, que estuvo encantado de que contásemos con él para ser el entrenador del Barça. Esto no quiere decir que hubiera venido ya, pero hablábamos con él porque teníamos que conocer a las personas. Imaginemos que Koeman no renueva, necesitas otro entrenador y todavía no has hablado con Xavi. Pues tienes que hablar antes. Hacerlo discretamente, pero tienes que conocerlo por si algún día Koeman falla.

¿Le extrañaría que Koeman no siguiera?

Sí, mucho. No sería de sentido común. Koeman ha hecho una gran tarea, ha cambiado la estructura, se ha ganado a los jugadores y a la prensa. Sería de justicia que siguiera.

¿Aunque no ganara la Liga?

Sí, aunque no ganara la Liga, que la ganará. Al final, si no la gana será por un detalle. ¿Ese detalle será culpa de Koeman? ¿También tiene que controlar ese detalle? A Pep se lo podríamos exigir, pero a Koeman no.

Se vendió como una temporada de transición y el equipo opta a ganar el doblete.

Sí, se vendió como lo hacía el Atlético, siendo el tercero en discordia. Esto va bien para quitarte la presión de encima, también para el entrenador y la gente joven. Además, con bajas determinantes como Piqué en su momento y Ansu Fati. Pero al final haces números y ves como el Cádiz te ha sacado cinco puntos. Con estos cinco puntos serías líder destacado.

¿Qué ha cambiado de diciembre a mayo?

Es un cambio grande. El equipo ha asimilado una nueva estructura dentro del terreno de juego. Los jugadores se han sentido cómodos con eso y buena parte de culpa la tiene el entrenador, que ha sabido poner a los jugadores en su posición ideal. Quique Setién lo quiso hacer, jugó en Ibiza con tres defensas, pero puso a Sergi Roberto de central y no le salió bien. A Koeman le ha salido bien. Mingueza ha reforzado a los centrales, Piqué se ha visto arropado, Busquets no tiene que mirar ni atrás porque sabe que tiene tres compañeros, Jordi Alba y Dest están en la posición ideal, a De Jong lo has podido poner más adelante y es un ‘box to box’, has acercado a Messi y Pedri y, encima, Griezmann hace goles cuando veía la portería redonda. ¿Sabes de quién no hablamos? De Ter Stegen, es una gran señal. La tecla se ha encontrado. Luego también podemos decir que están bien físicamente, que tienen suerte en los minutos finales y que tienes a Messi en plan estelar.

¿Cree que el ambiente general cambió con la vuelta del presidente Laporta?

Yo diría que no. En pequeños momentos sí, porque Jan como persona impregna alegría solo con verle. Genera ‘trempera’ (que excita, motiva) y esto es muy bueno. Lo detectas en el momento, pero durante el partido esto no lo recuerdas. Sí que es verdad que, en momentos puntuales, sobre todo cuando se gana, Laporta lleva felicidad. Y cuando se pierda lo hará bien igual, seguro. Jan tiene ese carácter que gusta al socio, al entorno y a los jugadores. Es un talento innato que no se vende ni se compra, que se tiene. Y Laporta lo tiene.

¿Que firmara la adhesión del club a la Superliga qué le parece?

Me parece que el fútbol es un negocio. Si esto lo tenemos claro, no me parece extraño. El Barça necesita dinero. Tiene una deuda muy importante, una masa salarial disparada y la única manera que tiene de salir de esta es ingresando. El Bayern decía que en vez de ingresar hay que reducir gastos, pero el Barça ha llegado al punto que necesita ingresar mucho. Y creo que se ha hecho únicamente por dinero. Algunos jugadores han dicho que el fútbol es para la gente, pero ahora estamos jugando sin ella. ¿Por qué jugamos? Por dinero. Si tenemos claro que el fútbol es un negocio ya lo veremos diferente. Pero coartar a equipos la posibilidad de ir a una competición europea por sus méritos durante la temporada es muy feo. Hay que decir que no se nos ha explicado bien. Hay demasiadas preguntas que no podemos responder.

¿Cree que la Champions League debería mejorar?

Creo que necesita un ‘restiling’ y este órdago de los equipos de la Superliga ha sido un punto de partida. Se habría explicado mucho mejor. Y me da igual que Florentino saliera en El Chiringuito o en algún otro programa. Para presentar una Superliga hay que hacer una gran presentación, en el Bernabéu, en el Camp Nou o donde sea. Pero tienes que hacer un gran acto y contarlo todo bien, incluso explicar qué pasará con los equipos que no pueden entrar al principio.

¿Quién cree que ha hecho más el ridículo? ¿Los de la Premier, los de LaLiga…?

Florentino Pérez, sin duda. Para mi es el único que ha hecho el ridículo. Es quién se ha mojado, quién quería ser presidente y el que lo ha contado mal. Los otros han ido a remolque. A los otros también les ha sorprendido la reacción mediática y pública de algunas aficiones.

Ha habido críticas de aficiones de clubes que son empresas con sede en Estados Unidos o Emiratos, pero los socios de Barça y Madrid no han dicho nada. ¿Por qué cree que ha sucedido?

El socio del Barça o del Madrid no sabe nada. ¿A qué tiene que decir sí o no? No lo han explicado. Si nuestro presidente no nos ha contado nada. ¿Tengo que decir sí o no a un proyecto de Florentino sin saber nada? No. Cuando lo expliquen bien ya decidiré si me interesa o no. El socio del Barça es inteligente.

Entonces ve bien que el Barça pusiese la cláusula para poder consultar la adhesión a su asamblea de socios.

Por supuesto, tiene que ser así. El Barça es un club de sus socios y ellos son los que deciden. La ventaja del Barça es esa, que el club es de sus socios. Si me lo ponen bien, puede que vote sí, pero ahora tendría que votar no porque no conozco nada del proyecto.

¿Los equipos ingleses han sido hipócritas?

Seguro que hay intereses que desconocemos. Hipócritas no lo sé, todos los equipos han intentado salir del paso como han podido de la forma menos traumática.

¿Si hubiese sido futbolista en esta época le hubiera gustado la idea?

Yo querría jugar en la máxima competición posible con los mejores equipos y ganarla. Si tienes a los mejores equipos siempre, puede que cueste mucho ganarla y que no la ganes siempre. Pero estarás mejor reconocido. Para llegar a la final de la Champions tienes que ganar, con todos los respetos, al Galatasaray de turno, pero no llega lejos. Por los grupos, los rankings y los cabezas de serie ya está más o menos bien hecho, pero claro, a veces el sexto partido de la liguilla sobra, porque ya está todo decidido y tienes que ir al campo de un rival menor. A la vez, jugando cuatro o cinco veces contra el Madrid acabaremos hasta las narices como ya ocurrió hace un tiempo. Un término medio cuesta.

Florentino dijo que los jóvenes ven cada vez menos fútbol porque necesitan los estímulos constantes que les dan las redes sociales. ¿Lo comparte?

Puede ser, porque tiene que ser todo inmediato, rápido, excitante. Creo que, en general, tendríamos que ver más fútbol por la tele porque no podemos ir a los campos. Pero puede tener razón, puede que tendamos a esta dinámica. También es cierto que, yo que veo muchos partidos, no se está jugando tan bien como años atrás. Esto puede hacer que si no eres muy futbolero dejes de ver según qué partidos.

Antes la competencia de un Barça-Getafe podía ser un Manchester City-Liverpool. Ahora también está Netflix, HBO, las redes…

El Manchester City-Liverpool sigue siendo competencia, pero es verdad que hay otros formatos. Pero también tengo que decirte que quién prefiera ver una película antes que un partido es que no le gusta suficientemente el fútbol. Las películas siempre han existido. Otra cosa es que interese más ver un Barça-Madrid que un Levante-Getafe. Entonces sí puede que algunos se vayan a ver Vikingos.

¿Está a gusto comentando partidos en televisión?

Sí, mucho. Me mantiene al corriente, conectado. Pero estoy decidido a volver a entrenar. Yo le dije a Toni Freixa que yo era entrenador. Cuando me dijo que me quería de Director de Fútbol para escoger al entrenador del Barça le dije que me hacía escoger a alguien para la posición que me gusta a mí. Es un orgullo y lo he hecho porque soy del Barça, pero yo quiero entrenar. Ahora ya hará dos años que dejé de entrenar al Sagan Tosu de Japón para prepararme para las elecciones. Ha habido cositas que he rechazado, algunas porque no me gustaban, pero otras porque estaba centrado en las elecciones.

¿Alguna oferta buena?

Sí, una última de la China, muy buena. Sobre todo económicamente. Pero bueno, dije que no porque di la palabra a Freixa y no podía echarme atrás. Ahora estoy a la espera de que salgan cosas, que seguro que saldrán. Hasta el verano se abrirá el mercado de Segunda, de Primera y del extranjero. Ya te digo que es casi más fácil en el extranjero. Yo quería hacer carrera aquí y era reticente a irme, pero me fui y crecí como persona y como entrenador, conocí otras culturas y otros tipos de fútbol. Todo te enriquece.

¿Volvería a Japón?

Sí, por supuesto. Me gustó mucho, sobre todo la cultura de respeto por el trabajo y por el entrenador. Allí no te sientes perseguido, atacado. Eso sí, el trabajo es muy duro porque el carácter del japonés es tremendo. Es extremadamente disciplinado, prepara demasiado bien todo. La traducción es terrible porque quieren asegurar cada palabra. Lo quieren tener todo planificado y detallado. Mira, un ejemplo. Teníamos tres partidos y el presidente me preguntó qué once sacaría en cada uno de ellos. Locos por planificar. Después de cada entrenamiento venían el director deportivo y el presidente a hablar, lo querían saber todo. Claro, salía cada día a las cinco de la tarde sin haber ni siquiera comido. Y así cada día. Teníamos mucha presión psicológica por el orden. El japonés trabaja muchísimo, demasiado. Yo les decía que trabajaran menos horas, pero dando más rendimiento. No me entendían y algunos se dormían trabajando. Son muy cuadrados, muy robots.

Entonces, tácticamente deben de estar preparadísimos.

Demasiado. Quieren que les digas cada uno de los movimientos a realizar durante el partido. ¡Todos! Yo les decía que hay varios condicionantes, que esto no se puede prever. Existe una pelota y un rival que se mueve. Y me decían, ¿cuando la tenga dónde la tengo que pasar? Pues a un compañero que vaya de nuestro color, chico. Tuvimos que reestructurar las charlas, era surrealista. A mi me gustaba hacer rondos y poníamos los conos para hacerlos. Pues venía un ayudante y los repasaba uno por uno, que estuvieran a la misma distancia. Querían la perfección. Tremendo. Esto llega a cargar bastante.