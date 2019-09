Neymar, De Ligt... Los fichajes que se le escaparon al Barça

En un verano en el que llegó Griezmann, hay otras estrellas que el Barça no logró convencer

En las oficinas del FC , el verano ha sido muy largo, hasta demasiado. Después de encarrillar algunos fichajes en los primeros compases del mercado, como fue el caso de Griezmann o antes como fue la firma de De Jong, la directiva culé ha tenido algunas operaciones en marcha que no han sido productivas, a pesar del empeño con el que han intentado llevar hasta las últimas consecuencias estos traspasos.

En estos segundos casos están dos de los ejemplos más claros... y más caros de los últimos tiempos y tiene que ver con dos de los equipos más potentes y con fama de duros negociadores del Viejo Continente: el París Saint Germain y la . O mejor dicho, el y un agente, Mino Raiola, que se encargó de torpedear el fichaje de De Ligt por los blaugranas cuando todo parecía cerrado entre las partes. Pero no hay que adelantar acontecimientos.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Más equipos

1. NEYMAR JR - PARÍS SAINT GERMAIN

Lo que ha traído de cabeza a los directivos del Barça, encabezados por su presidente Josep María Bartomeu. El ya conocido como 'caso Neymar' no se ha solucionado hasta apenas unas horas antes del cierre del mercado sin una solución satisfactoria para el aficionado culé. El brasileño ya ha dicho por activa y por pasiva que su deseo es volver a jugar en el Camp Nou con sus amigos Messi y Suárez y ha dejado claro que no quiere seguir ni un minuto más en París. Después de las duras declaraciones de Al-Khelaifi en las que afirmó que no iba a tolerar más comportamientos de estrella, el actual '10' del equipo parisino no ha hecho más que aumentar la tensión entre su actual equipo y él.

Sin embargo, la nula relación entre ambos conjuntos hizo que tuvieran que actuar intermediarios para intentar desbloquear una operación que se complicaba más a medida que avanzaban las horas y los días. Pini Zahavi, André Cury, Javier Bordas, Eric Abidal... Se sucedían los nombres de personas relacionadas con el Barça que negociaban con el PSG para tratar de desencallar una operación que se antojaba cada momento más difícil, a pesar de los gestos del propio jugador, que hacía lo imposible por volver a Barcelona, donde dice, era realmente feliz.

Finalmente no fueron capaces de resolver la situación, y como afirmó 'L'Equipe' hace unos días, fue el propio Neymar el que se rindió y comunicó a los dirigentes del PSG que se quedaba, al menos una temporada más. Eso sí, según informan varios medios, el equipo ha cedido a un deseo del jugador y le puso cláusula de rescisión. 170 millones de euros vale la libertad del brasileño si cualquier club decide a intentar hacerse con los servicios de un Neymar que tiene una papeleta muy complicada en París.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

2. MATTHIJS DE LIGT - JUVENTUS

El artículo sigue a continuación

El otro gran punto de conflicto en Can Barça este verano. El que era central y capitán del llevaba meses en el punto de mira de la secretaría técnica azulgrana, que después de firmar a De Jong, quería completar a una de las parejas más eficaces en los últimos años en Europa. El acuerdo con el equipo holandés era total: la operación se iba a cerrar en torno a 70 millones de euros. Sin embargo, hubo un elemento que los directivos culés no tuvieron en cuenta. Eso no fue otro que el agente del jugador, el italiano Mino Raiola.

El representante del central tiene una mala relación con el equipo español, desde que Zlatan Ibrahimovic salió por la puerta de atrás del Camp Nou hace casi una década por su mala relación con Pep Guardiola. Las altísimas pretensiones económicas de Raiola hicieron imposible que el fichaje de De Ligt por el Barça se llevara a cabo, haciendo que uno de los fichajes más esperados de los últimos tiempos en Barcelona se echara por tierra, siendo una gran decepción para el aficionado culé.