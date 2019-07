¿Llega? Pinola quiere estar en la revancha ante Cruzeiro

El zaguero tuvo que ser reemplazado pasada la primera media hora del partido de octavos. Padece una una inflamación en el isquiotibial derecho.

Javier Pinola hizo sonar las alarmas en River. A los 33 minutos del primer tiempo del partido ante Cruzeiro en el Monumental, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores , el capitán tuvo que ser reemplazado por Robert Rojas debido a una molestia muscular en el posterior derecho. Sin embargo, el parte médico llevó algo de tranquilidad: tiene una inflamación en el isquiotibial derecho.

"Me levanté mucho mejor. Esperaremos el parte, pero a partir de hoy me pongo a trabajar para llegar al martes”, dijo el zaguero y resaltó que en su historial no hay grandes lesiones: "Muscularmente jamás había tenido problemas en toda mi carrera. Es algo de lo que yo mismo me sorprendo. En ese sentido, transmitir esa experiencia es difícil para mí. Pero, repito, hay que trabajar desde hoy para ser una opción del entrenador".

Promediando la media hora de partido, el defensor central de 36 años fue embestido por Pedro Rocha cuando intentaba cubrir una pelota en el sector izquierdo del campo de juego. Apenas tocó el piso, sintió el dolor en el muslo de su pierna diestra y no tuvo otra alternativa que pedir el cambio. Su presencia en la revancha vs Cruzeiro depende de su evolución en la semana, pero es muy difícil que llegue.

¡AFUERA PINOLA! #LibertadoresxFOX El capitán de River se fue de la cancha por una molestia muscular y su lugar lo ocupará el paraguayo Rojas pic.twitter.com/ZkVz5J0k6X — FOX Sports (@FOXSportsArg) July 23, 2019

A pesar de que su lesión no es de gravedad, la baja de Pinola hizo notar muchísimo más la falta de centrales que tiene el Millonario, lo que podría hacer que la dirigencia acelere las cosas por el chileno Paulo Díaz , único refuerzo que pidió Marcelo Gallardo