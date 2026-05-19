Liverpool y adidas rinden homenaje a los 80 con una nueva equipación local para la temporada 2026-27, inspirada en las leyendas del club

El Liverpool y adidas han presentado la nueva equipación local para la temporada 2026-27, un homenaje a la mítica época de los Reds entre 1989 y 1991.

Inspirada en las camisetas de 1989-1991, recupera el inolvidable estampado geométrico del equipo de Kenny Dalglish. Rojo intenso con detalles en blanco, aire retro y aspecto moderno.

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La campaña, cargada de nostalgia, incluye a las leyendas Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen y Bruce Grobbelaar junto a estrellas actuales como Florian Wirtz bajo el lema «Greatness Is Timeless».

Más allá de la estética retro, incorpora tecnología CLIMACOOL+ para un rendimiento óptimo.

Ya a la venta en la tienda del Liverpool FC, en adidas y en otros distribuidores.



