Liverpool vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de ida de octavos de la Champions League 2022-2023

El equipo blanco remonta el 2-0 con el que se adelantó un Liverpool al que arrolló en la segunda mitad.

El Real Madrid se lleva una buena renta de Anfield en la ida de los octavos de final de la Champions League en otra noche europea de los blancos para los anales. El gol de Eder Militao y los dobletes de Vinícius Junior y de Karim Benzema rubrican una noche mágica e histórica para el conjunto en Anfield (2-5), arrollando a un Liverpool que se fue diluyendo con el paso de los minutos, acusando y empequeñeciéndose en el primer golpe que recibió. Los merengues rompieron la igualdad del marcador en los primeros diez minutos tras la reanudación del juego. Benzema rompe su sequía goleadora en la Liga de Campeones con dos goles que acercan los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El Real Madrid sigue haciendo inexplicable el fútbol. El equipo de las remontadas legendarias, el de la 14ª inesperada, suma al Liverpool como nueva víctima en su listado. De un 2-0 en contra a un 2-5 que confirma un auténtico festín, reforzando la moral de un equipo que es algo más que un aspirante al título en esta competición.



El partido de la entidad de Chamartín en Anfield ha sido una exhibición de pegada sin género de duda. El Real Madrid ha marcado cinco registrando un total de seis remates entre los tres palos (nueve disparos totales), con un 'Expected Goals' de 1.66. Alisson Becker tan solo ha realizado una parada.



En ese sentido, este ha sido el segundo partido del Real Madrid con mayor diferencia (+3,34) entre sus goles (5) y goles esperados (1,66) en la Liga de Campeones desde el menos la campaña 2013/14 (+3,38 vs Viktoria Plzen en noviembre de 2018).



La entrada de Nacho Fernández al campo ha resultado clave para explicar, en buena medida, la victoria del Real Madrid. Su aparición en el lateral izquierdo, sustituyendo al lesionado David Alaba, anuló a Mohamed Salah, perdiendo el Liverpool el foco y la capacidad de atacar. El egipcio ha perdido siete de los 12 duelos que ha protagonizado esta noche.





Reacciones

Carlo Ancelotti: "No es fácil, sobre todo por cómo ha empezado el partido. Poco a poco hemos tomado el control del balón. Ha sido un partido increíble, pero en la vuelta tendremos que luchar y sufrir como hemos hecho hoy. Creo que el equipo no perdió la cabeza con el 2-0, fuimos tomando más control, mejoramos el aspecto defensivo, reforzamos la izquierda y la segunda parte la hemos controlado mejor con Valverde en ese costado. Rodrygo ha hecho un trabajo fantástico, con un trabajo de ida y vuelta extraordinario. En días así hay que ayudar atrás un poco más y lo ha hecho. Karim también, pero la clasificación no está hecha. Nosotros también hemos sufrido. Tenemos que estar satisfechos y mirar al próximo partido".



Fede Valverde: "Es importante lo que nos dijo Ancelotti en el entretiempo. Nos ha gritado en un momento justo y nos ha ayudado. Nos decía que se podía ganar. Tuvimos errores, eso te perjudica. Supimos sacarlos adelante con mucho orgullo. El mister estaba convencido en el descanso de que íbamos a ganar. Cambiamos, yo subí un poco para intentar recuperar más arriba. Con una buena jugada de Vini nos levantó mucho. Tuvimos suerte en el segundo gol. Y jugando más simple jugamos mucho mejor. Hay que disfrutar,no todos los días se puede ganar así, pero hay que seguir trabajando".



Courtois: "Dedicar la victoria a Amancio. Es mala suerte, no pasa mucho. Justo me bota en la rodilla, es mala suerte. El primero de Vini nos ha hecho respirar. Sabíamos que a la contra era donde hacerles daño. Tenemos la calidad de reaccionar. Ese gol nos ayudó a reaccionar más. Tenemos mucho gol y nos ha salido hoy. Es un gusto jugar aquí. El Madrid siemrpe va a estar en la pelea. Tampoco es el equipo del año pasado, es un equipo que juega muy bien pero que sufre a la espalda. No nos podemos relajar, mira lo que pasó el año pasado con el Chelsea".



Benzema: "Dedicamos esta victoria a nuestro presidente de honor, Amancio. Con personalidad, con goles, esto es Champions. Ha sido un partido muy bonito para todos. Hemos empezado un poquito mal. El fútbol es difícil siempre. Entraron mejor que nosotros en el partido. Un gol puede cambiar un partido, como hoy (el de Vinicius). Tengo que ayudar a mi equipo con goles y con asistencias. Vengo de una temporada con muchos partidos, es siempre difícil llegar al nivel top. En el fútbol pueden pasar muchas cosas, tenemos que hacer otro partidazo en el Bernabéu".

Minuto a minuto



90' + 3' Tarjeta amarilla Harvey Daniel James Elliott 90' + 1' Militao, contundente en el choque con Roberto Firmino. El brasileño aguanta el tipo para frenar su avance.



90' TRES MINUTOS DE DESCUENTO. ¡Nos iremos hasta el 93'!



89' Anfield responde con pitadas a las largas posesiones del Real Madrid. El Liverpool no logra recuperar el esférico.



83' Nacho Fernández, secando otra vez a Mohamed Salah. El canterano hace la cobertura y no se deja coger la espalda por el egipcio, defendiendo la zona y tirándose a ras de suelo para evitar el remate.





81' Primer cambio en las filas del Real Madrid. Rodrygo Goes se marcha para que entre Dani Ceballos.



79' Ha juntado líneas ahora el Real Madrid, dejando al Liverpool que proponga. La circulación de los 'Reds' no tiene profundidad.



78' Dani Ceballos, preparado para entrar al campo. Ancelotti todavía no ha hecho cambios.



77' Militao apaga el incendio provocado por Dani Carvajal. Un fallo en un control genera a Robertson la posibilidad de proyectarse y poner el centro. Lo intercepta el defensor brasileño.



73' Doble cambio en las filas del Liverpool. Joe Gomez se marcha para que entre Joel Matip. Y refresca la medular con James Milner, retirando del campo a Jordan Henderson.







72' Los 'Reds' van con el gancho al cuello en lo físico. El conjunto inglés no gana un solo duelo, le cuesta replegar, no consigue mantener las marcas y hay un punto de desinterés que aprovecha el Real Madrid.



69' El cuadro merengue sigue ampliando la colección de recuerdos imborrables en Europa. El Liverpool no ha chutado entre los tres palos desde la reanudación del juego.



68' ¡¡No hay freno para el vigente campeón de Europa!! Con un 2-0 adverso, los blancos encarrilan la eliminatoria haciendo ¡¡cinco!! goles en Anfield. Superioridad mayúscula de la entidad de Chamartín.



67' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KARIM BENZEMA!!!! Liverpool 2-5 REAL MADRID. ¡¡Doblete de Benzema!! ¡¡'Manita' del Real Madrid para silenciar a Anfield!! La pérdida de Fabinho en campo contrario provoca el contragolpe blanco, dirigido por Luka Modric y lanzando a Vinícius Junior para que toque hacia Benzema. Tras sentar en el área a Alisson, el galo se cita otra vez con el fondo de las mallas.





66'

¡¡¡Fueeeeeeeeraaaaaaa!! ¡¡Bajcetic prueba a Courtois!! El vigués coloca el interior a su disparo, buscando la rosca.

64'

Doble cambio en las filas del Liverpool. Klopp apuesta por Roberto Firmino. Se va Cody Gakpo.

Y refresca la banda con Diogo Jota, ocupando el sitio que deja Darwin Núñez.



63'

Ensaya Antonio Rüdiger el golpeo desde media distancia para finalizar jugada. Su chut sale desviado.

62'

Bajo la batuta de Luka Modric dirige el Real Madrid el juego, tratando de tener largas secuencias de pases y tocando al primer toque.

61'

Superada la hora de juego en Anfield. El Real Madrid da la vuelta al marcador con los goles de Eder Militao y de Karim Benzema tras la reanudación. El Liverpool no da señales de vida (2-4).





60'

Vinicius Junior es amonestado por desplazar la pelota en una falta del Liverpool.





59'

¡¡DARWIN NÚÑEZ SE JUEGA LA EXPULSIÓN!! El uruguayo suelta el brazo en un forcejeo con Antonio Rüdiger. Le reclama Istvan Kovacs que temple los ánimos.



57'

Roberto Firmino y Diogo Jota, preparados para entrar al campo. Klopp quiere realizar cambios.





56'

¡¡DESPLOME DEL LIVERPOOL!! En apenas diez minutos tras la reanudación, el Real Madrid toma ventaja en la eliminatoria con dos goles a favor.





55'

¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KARIM BENZEMA!!!! Liverpool 2-4 REAL MADRID. ¡¡Benzema hace el cuarto!! ¡¡Los 'Reds' se desmoronan!! La pasividad del conjunto inglés permite que Dani Carvajal, Rodrygo Goes y Karim Benzema conecten al primer toque, descargando el brasileño hacia el francés. Su chut toca en Joe Gomez, desviando la trayectoria a Alisson.

53'

¡¡Darwin Núñez pide penalti!! Dani Carvajal mete la mano para molestar lo justo al uruguayo en el momento del remate. No hay nada para Istvan Kovacs.

52'

¡¡Centrochut de Luka Modric!! Busca el croata sorprender con un envío al área que se va envenenando. Es saque de portería para el Liverpool.

51'

Se está partiendo el Liverpool en el repliegue. El tridente ofensivo no suma lo suficiente en tareas defensivas.





49'

Joe Gomez está ejerciendo de apafuegos para tapar cada agujero que deja Alexander-Arnold, cuyo compromiso defensivo deja bastante que desear. Vinícius Junior está muy cómodo.





48'

Del 2-0 en contra ... ¡¡al 2-3!! ¡¡El Real Madrid da la vuelta al marcador!! Las facilidades defensivas del Liverpool propician la remontada de la entidad de Chamartín. No responde el conjunto de Mersey tras el primer gol de Vinícius Junior.

47'

¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EDER MILITAO!!!! Liverpool 2-3 REAL MADRID. ¡¡Militao remonta el partido!! ¡¡Qué despiste del Liverpool en defensa!! Los 'Reds' defienden la falta lateral de Luka Modric en estático, permitiendo que Militao se mueva y ataque sin oposición el centro para conectar el testarazo.

46'

¡¡¡¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL ESTADIO DE ANFIELD!!!!

45' + 3'

¡¡¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO DE ANFIELD!!!!

45' + 2'

¡¡¡HENDERSON EVITA EL GOL DE RODRYGO GOES!!! Vinícius Junior coge la espalda de Alexander-Arnold y se marcha en velocidad hasta alcanzar la línea de fondo, desde donde sirve en bandeja de plata un balón para que Rodrygo Goes marque a placer. Lo evita Henderson, tirándose con todo para despejar el peligro.



45' + 1'

¡¡A LAS MANOS DE THIBAUT COURTOIS!! El libre directo de Alexander-Arnold se topa con el guardameta belga.

45' ¡Tres minutos de descuento! ¡Nos iremos hasta el 48'!

44' ¡¡Falta peligrosa a favor del Liverpool!! Una mano de Luka Modric cerca de la frontal del área concede a los 'Reds' la posibilidad de volverse a adelantar. Salah y Alexander-Arnold, preparados para el golpeo.



42' En ese sentido, la posición de la marca de Nacho Fernández sobre Salah obliga a los 'Reds' a orientar el juego ofensivo hacia el costado derecho. Por ese perfil, los blancos generan superioridades con las ayudas de Rodrygo y Fede Valverde a Dani Carvajal.



41' Ha contenido Nacho Fernández a Mohamed Salah por la banda izquierda desde que entró en el lugar de David Alaba. El egipcio no aparece ahora con tantos espacios ni con la capacidad de generar tanto desborde.



40' ¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER ACTO A ORILLAS DEL RÍO MERSEY!! Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios. Vinícius Junior levanta al Real Madrid de la lona. El Liverpool, con más dudas que certezas (2-2). 38' Reclama Jürgen Klopp a la grada de Anfield que transmita apoyo y cariño a Alisson Becker tras el fallo que ha costado un gol.



37' ¡¡VAYA MONTAÑA RUSA EN ANFIELD!!! Del 2-0 al 2-2, con garrafales fallos de los porteros incluidos. Un doblete de Vinícius Junior iguala la eliminatoria.



36' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VINÍCIUS JUNIOR!!!! Liverpool 2-2 REAL MADRID. ¡¡DOBLETE DE VINÍCIUS JUNIOR!! ¡¡OTRO REGALO DE UN PORTERO!! Alisson Becker se confía ante la presión de Vinícius Junior y mete un pase con poca tensión que rebota contra el pie del brasileño, saliendo despedido hacia su portería.



34'

¡¡Despeje de Rodrygo Goes!! Con Dani Carvajal hundido por dentro, el brasileño retrasa su posición para evitar el testarazo de Robertson en el segundo palo.

33'

Ha olido sangre el Real Madrid a raíz del gol de Vinícius Junior. Florecen las primeras dudas en los 'Reds', dudando entre dormir un poco el partido o volver a acelerarlo.

32'

¡¡¡¡FEDE VALVEEEEEEEERDE!!!!! ¡¡QUÉ OPORTUNIDAD PARA EMPATAR EL PARTIDO!! El uruguayo caza una pelota en la frontal del área y se anima con un latigazo que se le va arriba.



31'

¡¡QUÉ PARADÓN DE ALISSON BECKER!! Alexander-Arnold no se atreve a entrar a Vinícius Junior, que termina desbordando con facilidad para armar un potente golpeo que desvía el cancerbero brasileño tirando de reflejos.

30'

Media hora de partido en Anfield. La diana de Vinícius Junior da aire al Real Madrid. El Liverpool ha ido perdiendo energía (2-1).

29'

Darwin Núñez, sumando en tareas defensivas. El charrúa se pone el mono de trabajo y baja hasta área propia para impedir el remate de Rodrygo Goes en el segundo palo.



28'

Sin David Alaba sobre el campo, Nacho Fernández pasa a ser ahora el lateral izquierdo. Ancelotti no toca la línea defensiva y apuesta por el canterano como freno a Mohamed Salah.





27'

Primer cambio en las filas del Real Madrid. David Alaba se marcha lesionado. Entra Nacho Fernández.

26'

¡¡Saltan las alarmas en el banquillo del Real Madrid!! ¡¡David Alaba no puede continuar!! El austríaco se tira al suelo y se lleva la mano a la parte posterior de la pierna derecha. Saltan los servicios médicos del Real Madrid mientras Carlo Ancelotti llama con urgencia a Nacho Fernández.

24'

¡¡¡EDER MILITAO Y DANI CARVAJAL SALVAN BAJO PALOS!!!!! Otra vez percute el Liverpool por el flanco derecho, atacando el agujero entre Alaba y Rüdiger. Henderson profundiza y pone el pase atrás para Salah, que no consigue acertar en el remate y genera una segunda jugada que Gakpo no acierta a rematar bien.





23'

¡¡Se equivoca Vinícius Junior!! En carrera y a campo abierto, el brasileño contemporiza frente a Joe Gomez y Virgil van Dijk, esperando la llegada de Karim Benzema y de Fede Valverde. Su intento por abrir hacia un compañero no es preciso, interceptando el envío el central neerlandés.

22'

¡¡Se mete el Real Madrid en la eliminatoria!! Antes de alcanzar el ecuador del primer tiempo, el conjunto blanco reacciona a los golpes recibidos. Vinícius Junior asume responsabilidades.

21'

¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VINÍCIUS JUNIOR!!!! Liverpool 2-1 REAL MADRID. ¡¡Vinícius Junior reduce diferencias!! ¡¡Vaya golazo!! Karim Benzema busca la pared con el brasileño, que recibe de espaldas, gira y se la juega en solitario con un zapatazo que encuentra el fondo de las mallas de Alisson Becker.

18'

Tanto Darwin Núñez como Mohamed Salah no dudan a la hora de ir a presionar con intensidad a Thibaut Courtois cada vez que toca la pelota. El belga, pese al error, no la rifa arriba.

17'

¡¡No se entiende Rodrygo Goes con Karim Benzema!! Fede Valverde consigue lanzar al espacio al brasileño, cuya intención de encontrar a Benzema no llega a buen puerto. Mientras Rodrygo intentaba el pase hacia atrás, el francés buscaba el espacio.

14'

¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOHAMED SALAH!!!!! LIVERPOOL 2-0 Real Madrid. ¡¡¡Courtois regala el segundo de la noche!!! ¡¡Estrepitoso fallo del jugador más seguro del equipo!! El belga doma con el pecho una pelota con la intención de sacarla jugada. Ante la presión de Salah, termina tocando de más y regalando un disparo limpio al egipcio.

13'

¡¡¡LO QUE HA HECHO MOHAMED SALAH!!! ¡¡A PUNTO DE HACER EL SEGUNDO!! Cody Gakpo sale airoso de un continuado agarrón de Camavinga y abre a la derecha para que el egipcio firme una jugada personal, reculando la defensa merengue ante su avance. El disparo final no encuentra los tres palos.

12'

¡¡Virgil van Dijk tapona el disparo de Rodrygo Goes!! ¡¡Qué error de Joe Gomez!! Se duerme el defensor inglés y regala una pelota que el Real Madrid en apenas unos toques convierte en ocasión de gol. El chut del brasileño se estrella contra el cuerpo del neerlandés.

11' Los 'Reds' han identificado el lado izquierdo del Real Madrid como el punto débil. El Liverpool está volcando todo su juego en el último tercio por ese costado, aprovechándose de las escasas ayudas defensivas de Vinícius Junior y la dificultad de Luka Modric para abarcar tanto terreno. En consecuencia, David Alaba se ve solo contra Mohamed Salah y las subidas de Trent Alexander-Arnold.

9' A raíz del gol, Vinícius Junior ha tomado el mando. El brasileño está firmando las primeras apariciones, tratando de explotar su velocidad y atacar los espacios. Lo controla ahora Fabinho en su intento por echarse la pelota en largo.

7' Joe Gomez, atento al corte. Gran intervención del defensor inglés para hacer valer su corpulencia en carrera con Vinícius Junior. No consigue el Real Madrid ejecutar el contragolpe.



6' Ha modificado Ancelotti el esquema a raíz del gol, retrasando la posición de Luka Modric y colocándolo a la misma altura de Camavinga y de Fede Valverde.

5' Jarro de agua fría para los intereses del Real Madrid. En el primer golpe, los blancos caen a la lona. Tiene tiempo todavía para levantarse y minimizar el impacto.

4' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DARWIN NÚÑEZ!!!! LIVERPOOL 1-0 Real Madrid. ¡¡Darwin Núñez abre el marcador!! Rüdiger no encima a Mohamed Salah, permitiendo que contemporice en busca del desmarque de Darwin Núñez en el hueco entre Dani Carvajal y la espalda de Eder Militao. El uruguayo no falla a su cita con el gol, convirtiendo la primera ocasión.



3'

¡¡Se resbala Cody Gakpo en el área de Courtois!! ¡Primer susto para el Real Madrid! El error de Camavinga no lo aprovecha el neerlandés, perdiendo el equilibrio antes de poder dar el pase hacia un compañero en posición de remate.



2'

Ancelotti apuesta por un doble pivote colocando a la misma altura a Eduardo Camavinga y a Fede Valverde, liberando a un Luka Modric que aparece en posiciones más altas del campo. David Alaba se desempeña como lateral izquierdo.

2'

No hay sorpresas en el dibujo que presenta Jürgen Klopp, con Darwin Núñez acostado en la banda izquierda para que Cody Gakpo sea la referencia por dentro, bajando a recibir y moviéndose muchísimo. Bajcetic es el interior izquierdo.



1'

¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO DE ANFIELD!!!! ¡¡Luka Modric pone a rodar la pelota a orillas del río Mersey!!

¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?

El colegiado István Kovács, asistido en las bandas por sus compatriotas Vasile Florin Marinescu y Ovidiu Artene, será el encargado de impartir justicia. El rumano es árbitro internacional desde el año 2010. Estará asistido en el VAR por Massimiliano Irrati.

Después de ganar los tres primeros enfrentamientos de la Liga de Campeones, Jürgen Klopp solo ha ganado uno de los siguientes siete duelos contra el Real Madrid, perdiendo dos finales (2018 y 2022). El alemán enlaza cuatro partidos contra los merengues sin ganar, todos ellos bajo la dirección técnica del Liverpool.

Es la octava ocasión en la que Carlo Ancelotti se enfrenta al Liverpool en Anfield, con un balance de tres victorias, un empate y tres derrotas. El técnico italiano logró la victoria en su más reciente visita a orillas del Mersey, venciendo por 2-0 cuando dirigía al Everton en febrero de 2021.



Desde su último al gol Manchester City en mayo de 2022, Karim Benzema arrastra una racha de 324 minutos sin marcar en la Liga de Campeones. El francés no ha visto portería rival en ninguna de sus últimas cinco apariciones en esta competición.



Tras perder su primer partido de la presente edición de la UEFA Champions League (1-4 contra el Nápoles), el Liverpool ha ganado sus siguientes cinco partidos. Solo en una ocasión anterior han logrado una racha más larga con Jürgen Klopp en la competición, ganando siete seguidos entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.



Los merengues solo han ganado en uno de sus siete anteriores partidos fuera de casa frente a equipos ingleses en la UEFA Champions League (2E 4D), logrando esa victoria frente al Chelsea en Stamford Bridge en abril de 2022.



El cuadro de Mersey no ha ganado en sus últimos seis partidos frente al Real Madrid (1E 5D). Representa su racha más larga sin una victoria frente a un rival en la Copa de Europa/UEFA Champions League.



Es la cuarta ocasión que el conjunto blanco visita Anfield para medirse al Liverpool en Liga de Campeones. Tras cosechar una amplia derrota (4-0) en marzo de 2009, la entidad de Chamartín permanece invicta en las dos últimas visitas, dejando la portería a cero en ambos encuentros: 0-3 en octubre de 2014 y 0-0 en abril de 2021.



Entre los años 1981 y 2009, el Liverpool logró vencer sus tres primeros duelos contra el Real Madrid en competiciones europeas. Desde entonces, los 'Reds' no han ganado ninguno de los siguientes seis enfrentamientos, cinco de los cuales terminaron en derrota (1E).



¡¡¡¡CARLO ANCELOTTI APUESTA POR RODRYGO GOES!!!!! El técnico italiano sienta a Dani Ceballos para dar galones al brasileño, especialista en las grandes noches europeas como ya demostró en la edición pasada. Al tridente ofensivo regresa Karim Benzema, ya recuperado, así como Camavinga ejerce de ancla ante las ausencias de Tchouaméni y de Kroos. Dani Carvajal es la principal novedad en la línea defensiva, regresando al lateral derecho, posición que ha ocupado en las últimas semanas Nacho Fernández.

¡¡¡¡JÜRGEN KLOPP REPITE ALINEACIÓN!!!! El técnico alemán escoge a los mismos futbolistas que arrancaron de inicio en la victoria contra el Newcastle United en Premier League de hace unos días. Darwin Núñez supera sus molestias en el hombro, por lo que acompaña a Gakpo y a Salah en el frente del ataque. Ante la plaga de lesiones en la medular, el español Stefan Bajcetic vivirá su primera titularidad como profesional en Liga de Campeones, competición en la que debutó enfrentándose al Ajax de Amsterdam en septiembre.

Por su parte, Carlo Ancelotti sale con los siguientes once jugadores (4-3-3): Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba - Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric - Rodrygo Goes, Karim Benzema y Vinícius Junior.



¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Jürgen Klopp pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Jordan Henderson, Fabinho, Stefan Bajcetic - Mohamed Salah, Cody Gakpo y Darwin Núñez.

En esta defensa del campeonato europeo, los merengues deben ganar solidez a domicilio en Europa. Desde que superó la fase de grupos de la edición 2021/22, solo ha ganado tres de los siete partidos que ha disputado lejos del Santiago Bernabéu en la Liga de Campeones, cayendo derrotado en el compromiso de octavos contra el PSG y en la semifinal contra el Manchester City.

Los ocho puntos de diferencia con el Barcelona por el liderato de LaLiga invitan al Real Madrid a priorizar por Europa, poniendo el foco en la Liga de Campeones. El vigente campeón de Europa arranca la defensa del título en fase eliminatoria precisamente contra el mismo rival al que ganó hace meses en el Stade de France de París.

Es una temporada algo turbulenta hasta el momento para Jürgen Klopp, que no termina de dar con la tecla de un equipo sólido y compacto, que ofrezca garantías. A falta de esa consistencia, el Liverpool se encomienda a Anfield, donde ha ganado los tres compromisos de Liga de Campeones de la fase de grupos (Ajax, Glasgow Rangers y Nápoles) y en donde no pierde en esta competición desde la visita del Inter de Milán en marzo de 2022 (0-1).

El Liverpool afronta la eliminatoria europea con varios frentes de preocupaciones abiertos. En la octava posición de la tabla clasificatoria y a siete puntos de la cuarta plaza, los 'Reds' ponen a examen su reciente mejoría tras el derbi de Mersey con seis puntos de los últimos seis posibles, su mejor racha de victorias en el año 2023.



Anfield como escenario del nuevo enfrentamiento entre las dos entidades que disputaron la última final de la Liga de Campeones. Ambos equipos, inmersos en una reciente rivalidad por los últimos duelos europeos, se vuelven a ver las caras en busca de un billete para los cuartos de final de la máxima competición europea a nivel de clubes.

Tenemos también once del Liverpool:

Ya hay alineación del Real Madrid. Ancelotti sacrifica a Ceballos y apuesta por los habituales de las grandes citas salvo los lesionados.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Liverpool vs. Real Madrid de la ida de los octavos de final de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Liverpool vs. Real Madrid de la Champions League

El Liverpool ganó sus primeros tres partidos contra el Real Madrid en competiciones europeas, entre 1981 y 2009. Desde entonces, los reds no han ganado en seis partidos frente a ellos, cinco de los cuales terminaron en derrota (1E).

Este será la cuarta visita del Real Madrid a Anfield para enfrentarse al Liverpool en la UEFA Champions League. Tras perder la primera 0-4 en marzo de 2009, han estado invictos en las últimas dos visitas y no han encajado un solo gol: victoria por 3-0 en octubre de 2014 y empate 0-0 en abril de 2021.

El Liverpool no ha ganado en sus últimos seis partidos frente al Real Madrid (1E 5D); su racha más larga sin una victoria frente a un rival en la Copa de Europa/UEFA Champions League.

El Real Madrid solo ha ganado en uno de sus siete anteriores partidos fuera de casa frente a equipos ingleses en la UEFA Champions League (2E 4D), logrando esa victoria frente al Chelsea en Starmford Bridge en abril de 2022.

Tras perder su primer partido de la temporada 2022-23 de la UEFA Champions League (1-4 v Napoli), el Liverpool ha ganado sus siguientes cinco partidos. Solo en una ocasión anterior han logrado una racha más larga con Jürgen Klopp en la competición, ganando siete seguidos entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.

Esta será la octava vez que el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se enfrentará al Liverpool en Anfield, con sus anteriores siete partidos dejando un balance de tres victorias y tres derrotas (un empate). Ancelotti logró la victoria en su más reciente visita a Anfield, venciendo por 2-0 cuando dirigía al Everton en febrero de 2021.

Vinícius Júnior, del Real Madrid, ha participado directamente en siete goles en sus últimos ocho partidos como visitante en la UEFA Champions League (cinco goles y dos asistencias), con tres de ellos llegando frente a equipos británicos – una asistencia en Stamford Bridge (v Chelsea) y goles en el Etihad Stadium (v Man City) y Celtic Park (v Celtic).

Mohamed Salah, del Liverpool, ha marcado 43 goles en la UEFA Champions League – si él consigue anotar en este partido, igualará a Didier Drogba (44) como el jugador africano con más goles en la competición.

PARTIDO Liverpool vs. Real Madrid FECHA Martes, 21 de febrero de 2022 ESTADIO Anfield, Liverpool HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Liverpool vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones 3 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00;



CHI: 15:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Liverpool vs. Real Madrid

Liverpool (1-4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gómez, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Darwin Núñez y Gakpo

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius