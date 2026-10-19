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Anfield
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Liverpool-Villarreal: todo lo que debes saber sobre el partido de la Champions League

Liverpool vs Villarreal
Liverpool
Villarreal
Liga de Campeones
D. Szoboszlai

Previa completa del Liverpool-Villarreal en la Champions League. Analizamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Anfield

El Liverpool-Villarreal comenzará el 20 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

El Liverpool quiere prolongar su trayectoria perfecta en la Champions League en Anfield

Los hombres de Andoni Iraola demostraron carácter el fin de semana ante el Brentford en la Premier League y remontaron para ganar 2-1. Era un resultado muy necesario tras la contundente derrota por 3-0 frente al Manchester City. En la Champions League, sin embargo, al Liverpool le ha ido todo de cara hasta ahora: venció 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield y goleó 6-3 al LASK a domicilio. Pese a su irregular comienzo de temporada en la competición nacional, el equipo de Iraola ha ganado seis de sus últimos ocho partidos entre todas las competiciones.

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Resultados dispares del Villarreal hasta ahora

La racha de siete derrotas consecutivas del Villarreal en la Champions League terminó por fin en su último partido, cuando venció 3-1 al Nápoles pese a encajar el primer gol. El Submarino Amarillo comenzó esta temporada de forma pésima, sin ganar ninguno de sus últimos seis partidos entre todas las competiciones, una serie que incluyó cuatro derrotas seguidas. Desde entonces ha logrado estabilizarse en cierta medida, con tres victorias en cinco encuentros, incluida la conseguida ante el Nápoles.

Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Podría haber goles en Anfield

El Submarino Amarillo no ha dejado su portería a cero en ninguno de sus últimos 13 partidos de Champions League. Sus opciones de conseguirlo en Anfield parecen escasas, dado que solo lo ha logrado tres veces en sus últimos 33 encuentros en esta competición.

Datos clave y lesiones

  • El Liverpool ha marcado al menos dos goles en 13 de sus últimos 15 partidos de la fase de grupos de la Champions League en Anfield.
  • El Liverpool no podrá contar con Dominik Szoboszlai ni con Jeremie Frimpong, que se lesionaron ante el Brentford el fin de semana, mientras que el Villarreal viajará a Anfield sin Nicolas Pepe ni Tajon Buchanan.

Noticias de los equipos y plantillas

Liverpool contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongK. TsimikasK. TsimikasRonald AraújoRonald AraújoT. NyoniT. NyoniB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. Gravenberchteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Villarreal

Manager

  • A. Iraola
  • I. Perez

Se espera que Andoni Iraola presente un once potente. La alineación prevista es: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Por el momento no se han comunicado lesiones ni sanciones en el equipo local, aunque habrá novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Se prevé que Inigo Perez, técnico del Villarreal, alinee a Luiz Junior en la portería, con una defensa de cuatro formada por Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mourino. Alberto Moleiro y Gerard Moreno figuran entre las opciones de ataque que podrían jugar. Por ahora no se han confirmado lesiones ni sanciones en el equipo visitante.

Estado de forma

LIV

LIV - Formulario

TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
NAP
W3-1
ELC
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Liverpool llega a este encuentro en buena forma, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente remontó para imponerse 2-1 al Brentford en la Premier League, después de ganar 6-3 al LASK en la Champions League. La única mancha en esa racha fue la derrota por 3-0 en casa ante el Manchester City. En esos cinco encuentros, el Liverpool ha marcado 11 goles y ha encajado siete, reflejo de un estilo ofensivo que en ocasiones deja espacios atrás.

El Villarreal suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El fin de semana empató 0-0 con el Elche en LaLiga, antes de su impresionante victoria por 3-1 ante el Nápoles en la Champions League. Una derrota por 1-0 frente al Real Madrid es su único tropiezo en esa serie. El Villarreal ha marcado ocho goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros, por lo que llega a Anfield con un buen momento ofensivo.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Amistosos
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en las semifinales de la Champions League de 2022, cuando el Liverpool ganó 2-0 en Anfield antes de que el Villarreal sufriera una derrota por 2-3 en casa. El Liverpool avanzó con un marcador global de 5-2. En los cinco enfrentamientos documentados entre ambos, el Liverpool presenta un mejor balance. También derrotó al Villarreal en los dos partidos de las semifinales de la Europa League de 2016, mientras que la única victoria del Villarreal llegó en la ida de esa eliminatoria.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Liverpool ocupa la quinta posición, que lo mantiene bien situado en la lucha por acceder directamente a octavos de final. El Villarreal es 14.º, por lo que afronta una pelea más ajustada para asegurarse un puesto en las eliminatorias. Eso hace que este encuentro sea especialmente importante para el equipo visitante.

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