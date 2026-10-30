Previa del Liverpool vs Arsenal de la Premier League

Premier League - Jornada 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

El Liverpool vs Arsenal comenzará el domingo 1 de noviembre a las 15:30 EST y las 19:30 GMT.

El fortín de Anfield espera al campeón

Tras un inicio de temporada algo irregular a las órdenes de Andoni Iraola, el Liverpool es ahora mismo uno de los equipos en mejor forma de Inglaterra. Incluida una victoria en la tanda de penaltis contra el Chelsea en la Copa de la Liga inglesa, el Liverpool ha ganado cinco partidos consecutivos y ha marcado 15 goles en ese periodo. Alguna racha tendrá que romperse: el equipo local encadena tres victorias en Anfield, mientras que el Arsenal de Arteta ha ganado cinco de sus últimos seis partidos de Premier League a domicilio.

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El Arsenal pone a prueba sus opciones de revalidar el título en Anfield

El Arsenal, campeón de la Premier League, ha comenzado la temporada en plena forma, con ocho victorias en nueve partidos. Su único tropiezo fue una derrota por 3-0 ante el Brighton antes del último parón de selecciones, pero ha reaccionado de manera sobresaliente con tres triunfos consecutivos en la Premier League frente al Leeds, el Nottingham Forest y el Everton. No todo ha sido perfecto, sin embargo: empató 2-2 con el Bayern de Múnich en la Champions League y sufrió una sorprendente derrota ante el Fleetwood Town, de cuarta categoría, en la Copa de la Liga inglesa. La tarjeta roja que vio el adolescente Max Dowman en aquella derrota en la tanda de penaltis implica que el talentoso jugador de 16 años se perderá tres partidos de competiciones nacionales, empezando por este. El Arsenal no gana un partido de Premier League en Anfield desde 2012 y acumula 13 visitas sin vencer.

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Datos clave y novedades sobre las lesiones

El Arsenal no gana un partido de Premier League en Anfield desde septiembre de 2012.

El Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón, no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro enfrentamientos con el Liverpool, aunque tres terminaron en empate.

El Liverpool no puede contar con los lesionados Víctor Muñoz y Dominik Szoboszlai, mientras que el Arsenal afronta el partido sin Bukayo Saka, William Saliba ni el sancionado Dowman.

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