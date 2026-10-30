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Premier League
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Anfield
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Liverpool contra Arsenal en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Dowman

Previa completa del Liverpool-Arsenal de la Premier League en Anfield. El Arsenal lleva demasiado tiempo sin ganar en este estadio, pero ¿podrá poner fin a esa racha?

Previa del Liverpool vs Arsenal de la Premier League

crest
Premier League - Jornada 9
Anfield

El Liverpool vs Arsenal comenzará el domingo 1 de noviembre a las 15:30 EST y las 19:30 GMT.

El fortín de Anfield espera al campeón

Tras un inicio de temporada algo irregular a las órdenes de Andoni Iraola, el Liverpool es ahora mismo uno de los equipos en mejor forma de Inglaterra. Incluida una victoria en la tanda de penaltis contra el Chelsea en la Copa de la Liga inglesa, el Liverpool ha ganado cinco partidos consecutivos y ha marcado 15 goles en ese periodo. Alguna racha tendrá que romperse: el equipo local encadena tres victorias en Anfield, mientras que el Arsenal de Arteta ha ganado cinco de sus últimos seis partidos de Premier League a domicilio.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

El Arsenal pone a prueba sus opciones de revalidar el título en Anfield

El Arsenal, campeón de la Premier League, ha comenzado la temporada en plena forma, con ocho victorias en nueve partidos. Su único tropiezo fue una derrota por 3-0 ante el Brighton antes del último parón de selecciones, pero ha reaccionado de manera sobresaliente con tres triunfos consecutivos en la Premier League frente al Leeds, el Nottingham Forest y el Everton. No todo ha sido perfecto, sin embargo: empató 2-2 con el Bayern de Múnich en la Champions League y sufrió una sorprendente derrota ante el Fleetwood Town, de cuarta categoría, en la Copa de la Liga inglesa. La tarjeta roja que vio el adolescente Max Dowman en aquella derrota en la tanda de penaltis implica que el talentoso jugador de 16 años se perderá tres partidos de competiciones nacionales, empezando por este. El Arsenal no gana un partido de Premier League en Anfield desde 2012 y acumula 13 visitas sin vencer.

Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave y novedades sobre las lesiones

  • El Arsenal no gana un partido de Premier League en Anfield desde septiembre de 2012.
  • El Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón, no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro enfrentamientos con el Liverpool, aunque tres terminaron en empate.
  • El Liverpool no puede contar con los lesionados Víctor Muñoz y Dominik Szoboszlai, mientras que el Arsenal afronta el partido sin Bukayo Saka, William Saliba ni el sancionado Dowman.

Novedades de los equipos y plantillas

Liverpool contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezRonald AraújoRonald AraújoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoMartín ZubimendiMartín ZubimendiM. OedegaardM. OedegaardV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Arsenal

Manager

  • A. Iraola
  • M. Arteta

Estado de forma

LIV

LIV - Formulario

LAS
W3-6
BRE
W1-2
VIL
W4-3
BHA
W2-0
CHE
W1-1
Gol marcado (encajado)
15/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

LIL
W3-0
NFO
W0-1
FCB
D2-2
EVE
W2-0
FLE
L1-1
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateArsenal
2
3
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Amistosos
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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