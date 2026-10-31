Cómo ver el Liverpool contra el Arsenal con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

El Arsenal visita Anfield el domingo para disputar un partido de Premier League de gran importancia para ambos equipos en la clasificación. El conjunto londinense ocupa la segunda posición y llega a Merseyside con sus aspiraciones al título intactas, mientras que el Liverpool busca prolongar su buena racha reciente a las órdenes de Andoni Iraola.

El Arsenal ha ganado ocho de sus nueve primeros partidos de liga, un balance que refuerza su condición de firme aspirante al título esta temporada. Sin embargo, Anfield sigue siendo un obstáculo difícil de superar. El conjunto londinense lleva 14 años sin sumar los tres puntos allí en un partido de Premier League y acumula 13 visitas sin ganar en liga.

Mikel Arteta ha hablado con claridad sobre lo que representa el partido del domingo. Ha instado a su plantilla a afrontarlo con total convicción y a ver esa racha no como una carga, sino como una oportunidad de hacer historia.

El Liverpool llega tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones. El equipo de Iraola se ha mostrado especialmente eficaz en las últimas semanas: venció al Brighton en liga y eliminó al Chelsea de la Carabao Cup, resultados que le dan impulso de cara a este encuentro.

El Arsenal afronta el partido con algunas bajas por lesión. William Saliba y Bukayo Saka siguen sin poder jugar, mientras que el adolescente Max Dowman cumple una sanción después de que se rechazara su recurso contra la tarjeta roja. Declan Rice y Riccardo Calafiori también figuran entre las bajas, aunque ambos volvieron a entrenarse el viernes y serán evaluados antes del inicio del encuentro.

Thierry Henry, en declaraciones previas al partido, respaldó al Arsenal para encontrar la forma de ganar pese a las bajas. Señaló los resultados recientes contra el Bayern de Múnich y el Everton como prueba de que esta plantilla sabe sacar adelante los partidos cuando las circunstancias son difíciles.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Liverpool contra el Arsenal.

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