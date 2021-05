Lista de convocados de la Selección de Francia para la Eurocopa 2021: Jugadores y cuerpo técnico de Didier Deschamps

La vuelta de Karim Benzema es la gran novedad en la lista de 26 jugadores para la Eurocopa.

Karim Benzema vuelve a la Selección de Francia y lo hace para disputar la Eurocopa 2021. Así lo ha confirmado el propio seleccionador galo, Didier Deschamps, quien en rueda de prensa anunció este martes que convoca al delantero del Real Madrid para el certamen continental. Así las cosas, Benzema vuelve con Les Bleus tras seis años de ausencia por el 'Caso Valbuena'.

Deschamps fue consultado acerca de los motivos por los que ha convocado a Benzema, pero se limitó a contestar. "No puedo decir, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece".

En cuanto a la competencia por un lugar en el once por parte de los muchos y buenos delanteros de Francia (Griezmann, Mbappé, Giroud, Ben Yedder, Dembélé o Benzema, por ejemplo), el seleccionador explicó: "Es parte de la reflexión, claro, pero no voy a dar detalles. Sobre el papel puede quedar precioso como otras opciones. Hay muchas. Con calidad, inteligencia y talento todo es más fácil. Adoro los jugadores de ataque y por eso hay ocho delanteros".

Deschamps sabe que tienen un gran equipo y que son candidatos a quedarse con el título en la Eurocopa, pero aseguró que "hay un grupo muy duro. Hay que ser ambicioso, competitivo y darlo todo. Tenemos ganas de llegar lejos y ganar".

La lista completa de Francia para la Eurocopa 2021

La lista de Francia para la Eurocopa 2021 la componen varios futbolistas que actúan en la liga española: el sevillista Jules Koundé, los barcelonistas Clement Lenglet, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, el atlético Thomas Lemar, y los madridistas Raphael Varane y Karim Benzema.

La convocatoria completa es la siguiente:

Porteros: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille).

Defensas: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla) Clément Lenglet (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Mediocampistas: Ngolo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).