¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.
Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita
- Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
- Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
- Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
- Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: hora de inicio
El partido entre Lincoln Red Imps FC y Hajduk Split comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lincoln Red Imps FC y Hajduk Split?
Lincoln Red Imps llega a este partido con un balance desigual: tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En la National League le van bien las cosas: recientemente logró un contundente 5-0 ante FC Hound Dogs. En la Conference League, en cambio, Lincoln cayó por 1-4 ante Twente Enschede en su último partido, después de haber perdido por 1-2 contra Brann.
Hajduk Split atraviesa un gran momento de forma: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más destacado fue el 2-1 ante el Ajax de Ámsterdam en la Conference League. Hajduk también domina en la 1.ª liga croata, como demostró recientemente con un 5-0 ante HNK Gorica. En total, marcó diez goles y encajó solo cuatro en esos cinco encuentros.
Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: alineaciones
Lincoln Red Imps FC contra Hajduk Split alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- J. Pavon
- G. Garcia
Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: estado de forma
Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: balance de enfrentamientos directos
Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: las clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
D
W
W
|2
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|6
W
W
|3
|2
|2
|0
|0
|8
|4
|+4
|6
W
W
|4
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
W
W
|5
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
W
W
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
W
W
|7
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
L
W
W
|8
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
W
W
|9
|3
|2
|0
|1
|4
|5
|-1
|6
W
L
W
|10
|3
|1
|2
|0
|3
|1
|+2
|5
D
D
W
|11
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
D
W
|12
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
D
W
|13
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
W
D
|14
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
D
W
L
|15
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|+1
|4
D
W
L
|16
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
D
L
W
|17
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
D
W
L
|18
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
D
L
W
|19
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
W
L
L
|20
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
D
D
|21
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|22
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|23
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
D
D
L
|24
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
D
L
D
|25
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
D
D
L
|26
|3
|0
|2
|1
|2
|6
|-4
|2
D
L
D
|27
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
D
L
|28
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
L
|29
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
D
L
|30
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
D
L
|31
|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|1
L
D
|32
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
D
L
L
|33
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
D
L
L
|34
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|-4
|1
L
L
D
|35
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|-4
|1
D
L
L
|36
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
L
L