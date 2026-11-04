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La Europa League por televisión

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Aaraasen Stadion

El partido entre Lillestrøm y Viktoria Pilsen comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen, hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lillestrøm y Viktoria Pilsen?

El Lillestrøm llega con confianza a este partido: los noruegos han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el equipo de Hans Erik Ödegaard se impuso por 0-1 a domicilio ante el Start. Solo su partido fuera de casa contra la Real Sociedad en la Europa League terminó con una abultada derrota por 0-6. En esos cinco encuentros, el Lillestrøm marcó ocho goles y encajó once.

El Viktoria Pilsen presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue una cómoda victoria a domicilio por 0-4 ante el Baník Ostrava en la liga checa. En la Europa League, el Pilsen perdió su último encuentro por 1-2 contra el PFK Levski Sofía. En esos cinco partidos, el club marcó 16 goles y encajó ocho.

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: alineaciones

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: estado de forma

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: balance de enfrentamientos directos

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: las clasificaciones