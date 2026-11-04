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Europa League
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Lilleström vs. Viktoria Pilsen hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Lillestroem vs Plzen
Lillestroem
Plzen
Europa League

El Lilleström se enfrenta al Viktoria Pilsen en la Europa League. Pero ¿quién emite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: hora de inicio

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Europa League - Jornada 4
Aaraasen Stadion

El partido entre Lillestrøm y Viktoria Pilsen comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen, hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lillestrøm y Viktoria Pilsen?

El Lillestrøm llega con confianza a este partido: los noruegos han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el equipo de Hans Erik Ödegaard se impuso por 0-1 a domicilio ante el Start. Solo su partido fuera de casa contra la Real Sociedad en la Europa League terminó con una abultada derrota por 0-6. En esos cinco encuentros, el Lillestrøm marcó ocho goles y encajó once.

El Viktoria Pilsen presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue una cómoda victoria a domicilio por 0-4 ante el Baník Ostrava en la liga checa. En la Europa League, el Pilsen perdió su último encuentro por 1-2 contra el PFK Levski Sofía. En esos cinco partidos, el club marcó 16 goles y encajó ocho.

LIL

LIL - Formulario

SAN
W0-2
RSO
L0-6
BRA
W3-2
SOG
W2-1
STA
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VPL

VPL - Formulario

JAB
W2-3
LES
L1-2
PAR
L1-2
JIH
W1-6
BOS
W0-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: alineaciones

Lillestroem contra Plzen alineaciones probables

Manager

  • H. Oedegaard

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: estado de forma

LIL

LIL - Formulario

SAN
W0-2
RSO
L0-6
BRA
W3-2
SOG
W2-1
STA
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VPL

VPL - Formulario

JAB
W2-3
LES
L1-2
PAR
L1-2
JIH
W1-6
BOS
W0-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: balance de enfrentamientos directos

Lillestrøm vs. Viktoria Pilsen: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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