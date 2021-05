En la Liga MX Femenil, ¿cuántas veces ha sido campeón Tigres?

Desde que se dio la creación de la Liga MX Femenil, la directiva de Tigres se tomó en serio la idea de conformar un plantel poderoso y que pudiera considerarse grande con el paso de los años.

Ahora, las felinas son consideradas el gran equipo a vencer en el balompié rosa debido a su alto nivel. Ni los clubes más regulares cvomo Rayadas, Chivas o Pachuca han logrado si quiera igualar lo hecho por las regiomontanas.

Por eso, en Goal te traemos todos los títulos que tiene Tigres femenil en su corta historia.

Hoy, una vez más, me doy el espacio para expresarles y agradecerles a todas las personas que me rodean, que creen en mí y me impulsan. Me comprometo a trabajar todos los días para ser una mejor futbolista y, sobre todo, una mejor persona.



