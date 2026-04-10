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Liga de Campeones: ¿Quién retransmite los partidos en directo por TV y en streaming?

Liga de Campeones

La Liga de Campeones, la mayor competición internacional de clubes de Europa, ofrece cada semana espectáculos y duelos de alto nivel. En SPOX encontrarás toda la información sobre la retransmisión de los partidos.

Creada en 1955 como Copa de Europa, la Liga de Campeones sigue entusiasmando a millones. Cada temporada compiten los mejores equipos. El Real Madrid, con 15 títulos, es el más ganador. Cristiano Ronaldo ha conquistado cuatro. Además, el «Sr. Champions League» es el jugador con más partidos disputados (183) y el máximo goleador (140 goles).

Aquí puedes averiguar quién retransmite los partidos de la Liga de Campeones en directo por televisión y en streaming.

¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y streaming?

¿Hasta cuándo tienen DAZN y Amazon Prime Video los derechos?

DAZN mantendrá la Liga de Campeones hasta 2027, con casi todos los partidos en su plataforma. La excepción es el encuentro destacado de cada martes, exclusivo en Amazon Prime Video. Si un equipo alemán llega a la final, se emitirá en abierto.

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De 2027/28 a 2030/31, Paramount+ emitirá la mayoría de los partidos de la Liga de Campeones. Prime Video mantendrá el encuentro destacado de los miércoles.

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DAZN y Sky se quedaron sin derechos.

Transmite desde cualquier lugar con NordVPN.

Consulta toda la información sobre la retransmisión de la Liga de Campeones: ¿Quién emite los partidos en directo por TV y en streaming? — Marcador en directo en SPOX.

SPOX ofrece marcadores en directo de partidos seleccionados para que no te pierdas ninguna jugada. Encontrarás toda la información en la página de inicio.

Consulta el resumen.

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHYGetty Images

DatoInformación breve
OrganizadorUEFA
Fundación1955 (Copa de Europa; desde 1992/93, Liga de Campeones)
Equipos

36

Jornadas

17

Jugador con más partidosCristiano Ronaldo (183)
Máximo goleadorCristiano Ronaldo (140)
Equipo con más títulosReal Madrid (15 títulos)
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