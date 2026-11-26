Cómo ver el Levante vs Racing Santander con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que tenga los derechos.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 27 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

El Levante recibe al Racing Santander en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de LaLiga en el que el conjunto local buscará alejarse de la zona baja de la tabla.

El equipo de Luis Castro ocupa la 15.ª posición y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Viene de empatar 1-1 con el Elche, un resultado que prolongó su racha sin ganar en Liga.

El Racing llega en mucha mejor forma. El equipo de Jose Lopez es séptimo y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluido el 3-2 ante la Real Sociedad en su encuentro más reciente.

El conjunto visitante ha marcado nueve goles en ese periodo, aunque también encajó tres en casa ante el Real Madrid a principios de este mes. Su regularidad defensiva fuera de casa sigue siendo una incógnita.

Ha costado ganar al Levante, aunque su juego no ha convencido. A dos empates y una victoria en la Copa del Rey ante el CD Tarancon se suman dos derrotas ligueras consecutivas frente a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

Ambos equipos tienen bajas por lesión que gestionar, y los resultados recientes del Racing le dan confianza para viajar a Valencia. Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.

A continuación se indican el canal de televisión y la opción de streaming para ver el Levante vs Racing Santander. ExpressVPN figura como opción de retransmisión para que puedas verlo en directo desde fuera de tu región de residencia.

Novedades y plantillas de los equipos