Lesionados de Boca: Quiénes son, tiempo de baja y qué partidos se pierden

Los jugadores del Xeneize que están entre algodones y podrían ausentarse de los próximos encuentros.

Boca tiene en mente conseguir todos los títulos posibles, pero para ello, Miguel Ángel Russo deberá mover bien sus piezas por los jugadores lesionados que tiene y los que probablemente vendrán.

En Goal te llevaremos la última información de los futbolistas que tiene entre algodones el Xeneize, el tiempo que estarán fuera de las canchas y los partidos que se podrían perder.

¿Quiénes son los lesionados de Boca?

Marcos Rojo

En su primera práctica como xeneize, el defensor central de 30 años terminó con una molestia en el gemelo derecho, aunque no es de consideración. Recordemos que el zaguero lleva un extenso tiempo sin jugar un partido oficial. En las próximas horas el cuerpo médico verá cómo evoluciona y se evaluará si se le hacen estudios.

Cristian Pavón

Tras volver de su cesión con LA Galaxy de la MLS, el extremo presentó una fibrosis en el tobillo izquierdo que carga desde hace unos años y no le ha impedido jugar. Aún no se decide si se opera o no. En caso de pasar por el quirófano, estará de baja durante dos meses.

Wanchope Ábila

El delantero se sometió a una operación de una hernia inguinal para evitar futuras fracturas. Por el momento se encuentra en pretemporada y todo parece indicar que estará disponible para el inicio del campeonato argentino 2021.

Diego González

El Pulpo sufrió una sufrió una lesión en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo tras tapar un remate en la final de la Copa Diego Maradona contra Banfield. En un principio se dijo que el mediocampista estaría fuera tres meses, pero en los últimos días se entrenó a la par del grupo. Resta por ver si estará al 100% para el inicio del torneo.