La lesión de Javier Pinola: cuánto tiempo tendrá de recuperación y qué partidos se perderá

Se confirmó que el defensor de River sufrió una fractura del antebrazo derecho luego de su dura caída en el partido ante Platense.

Ni bien sintió el impacto, Javier Pinola sabía que no iba a ser una lesión más. "Me quebré", dijo al instante, cuando comenzó a sentir el dolor que le había provocado la caída. Su instinto, desgraciadamente, no falló: el defensor de River sufrió la fractura de su antebrazo derecho.

ℹ️ [Parte médico]



Javier Pinola: fractura de antebrazo derecho.

Rafael Borré: traumatismo en la cresta ilíaca derecha. pic.twitter.com/Y4hvgrQXHi — River Plate (@RiverPlate) February 28, 2021

Más allá de la información que brindó el parte médico, todavía no se comunicó de manera oficial cuáles serán los pasos para su recuperación o si necesitará pasar por el quirófano. En caso de no tener que atravesar una cirujía, podría estar parado, como mínimo, tres meses, pero en caso de que se decida operarlo, su rehabilitación podría tardar un tiempo más.

De esta manera, el central quedaría descartado casi con seguridad para lo que resta de la Copa de la Liga Profesional y el inicio de la Copa Libertadores: entre los encuentros más importantes, para este semestre, se destacan la Supercopa Argentina ante Racing, el Superclásico ante Boca y los cotejos de la fase de grupos del certamen internacional.