La lesión de Paulo Dybala: qué tiene, cuánto demora su recuperación y chances de ir al Mundial con la Selección argentina

La Joya sufrió una fuerte dolencia muscular al patear un penal cuando jugaba para Roma y los tiempos lo apremian de cara a Qatar 2022.

La historia de Paulo Dybala y la Selección argentina está repleta de desencuentros, pero probablemente sea éste el más triste para la Joya. A menos de 45 días para el inicio de la Copa del Mundo, el delantero de Roma sufrió una dura lesión muscular que, una vez que se confirme la gravedad y los plazos de recuperación, podría costarle su lugar en Qatar.

Durante el encuentro entre Roma y Lecce del domingo 9 de octubre, el cordobés ejecutó un penal y, luego de convertirlo, ni siquiera pudo celebrar ya que comenzó a renguear. Inmediatamente José Mourinho lo reemplazó y el atacante se sentó en el banco de suplentes con hielo en el muslo izquierdo.

¿QUÉ LESIÓN TIENE DYBALA?

Apenas finalizó el partido, la declaración del entrenador encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico Albiceleste: "Digo que Dybala está mal, por no decir muy, muy mal. ¿Si volverá a jugar con nosotros antes de 2023? No soy médico, pero por lo que he visto digo que es muy difícil".

Tras el encuentro, la zona de la lesión le quedó tan inflamada al cordobés que no pudo realizarse los estudios para determinar el grado de la dolencia y los médicos le ordenaron 48 horas de reposo. Sin embargo, llegado el martes el atacante tenía todavía mucho líquido en el muslo, por lo que los análisis recién pudieron realizarse el miércoles. Y en la tomografía se confirmó que la Joya padece un desgarro en el recto femoral que lo pone en una carrera contra el tiempo para recuperarse de cara a Qatar 2022.

Por lo pronto, el futbolista será sometido a una nueva resonancia magnética alrededor del 20 de octubre para ver cómo evoluciona y conocer con mayor exactitud los plazos de rehabilitación.

¿LLEGA AL MUNDIAL?

En principio, desde Italia aseguran que la recuperación de Dybala demandará entre cuatro y seis semanas, por lo que el plazo máximo se cumpliría el domingo 20 de noviembre, el día que comienza la Copa del Mundo y 48 horas antes del debut de la Selección argentina contra Arabia Saudita.

Por lo pronto, Lionel Scaloni debe entregar una prelista de 35 futbolistas el 21 de octubre y es un hecho que la Joya será uno de ellos, más allá de no haber podido sumar minutos por otra lesión en la última gira por Estados Unidos, a la cual acudió con otra molestia.

Sin embargo, Dybala ahora no tendrá posibilidades de terminar de convencer al DT dentro de la cancha para meterse en la nómina de 26 definitiva que se presentará en FIFA el 9 de noviembre: desde el cuerpo técnico del combinado nacional tienen claro que seguirán su evolución día a día y que la decisión se tomará a último momento.Si no llega con su recuperación para esa fecha, difícilmente tenga la posibilidad de jugar su segundo Mundial, tras haber jugado apenas 22 minutos en la derrota 0-3 ante Croacia en Rusia 2018.