La lesión del Kun Agüero en el Manchester City: qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y por qué no juega en la Premier League

Sergio Agüero protagonizó una de las peores noticias en la vuelta del fútbol. El delantero de tuvo que abandonar el partido del pasado lunes 22 de junio ante el Burnely por una lesión en la rodilla izquierda, debido a la cual tuvo que pasar por el quirófano y que lo obligó a ver desde afuera no solo la Premier League, sino también la eliminación de su equipo en la .

El propio jugador confirmó la lesión tras las pruebas médicas con un comunicado en las redes sociales: "Los estudios que me realizaron esta mañana confirmaron una lesión en la rodilla izquierda. Una lástima pero estoy de muy buen ánimo para afrontar todo y volver de la mejor manera posible. ¡Gracias a todos por los mensajes!".

Su padre, Leonel Del Castillo, habló en Radio La Red y explicó que al delantero "se le trabó la rodilla, que ya le venía molestando en la semana". "Es un problema de meniscos", aclaró. Pep Guardiola, en tanto, admitió: "No se ve bien. Ha tenido molestias en el último mes y ahora siente dolor". Ante este panorama, el Kun viajó a para atenderse con el doctor Ramón Cugat, uno de los mayores especialistas en rodillas del mundo. Tras realizarle los estudios pertinentes se resolvió que el delantero debía ser intervenido del menisco externo.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

El Kun se lesionó a fines de junio y, aunque en un principio se estimaba que podía estar fuera de las canchas siete semanas y que podría estar disponible para el reinicio de la Premier League, el delantero todavía no se encuentra al cien por ciento físicamente. "Sabíamos que era una lesión difícil, pero él está trabajando. En uno o dos meses podría estar listo porque necesita volver a ganar condición física", aseguró Pep Guardiola.

PEP on @aguerosergiokun 💬 We knew that the injury was difficult. He is doing the job, in maybe one month or two months he will be ready.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Rl1MJgJOQ9