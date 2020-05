Lesión de Haaland en el Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: Qué tipo de lesión es y cuánto estará de baja

El delantero tuvo que dejar el partido en el minuto 70 cojeando visiblemente tras un duelo en el que tuvo las mejores ocasiones de su equipo.

Erling Haaland estaba llamado a ser uno de los protagonistas del gran duelo de la que disputaron este martes el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich pero el noruego vivió una tarde muy desafortunado en el Signal Iduna Park.

El delantero dejó el campo en el minuto 70 lesionado. El noruego tuvo que dejar el campo por detrás de la portería de Neuer, a quien el delantero le confirmaba que no iba a poder seguir tras un remate fallido ante el portero del Bayern.

Haaland salió cojeando y le sustituyó Reyna. Antes, el delantero del BVB tuvo las mejores ocasiones de su equipo, especialmente en un remate franco que iba contra la portería de Neuer pero que Boateng sacó con la mano pero el árbitro no lo vio, no pitó penalti y no lo revisó el VAR.

