La lesión de Andrada: qué tiene y cuándo volvería a jugar

El arquero sufrió una sinovitis tras un choque con Guido Rodríguez en un entrenamiento previo al debut ante Colombia por la Copa América.

A Boca no le sientan muy bien las selecciones: primero, Fernando Gago se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla en las Eliminatorias hacia 2018 y, unos meses más tarde, Frank Fabra sufrió la misma lesión en un entrenamiento en la Selección colombiana antes del inicio de la cita mundialista. Ahora, el que se lastimó la rodilla fue Esteban Andrada, figura en el último semestre en el equipo de Gustavo Alfaro.

El arquero sufrió una sinovitis postraumática en su rodilla derecha luego de un choque con Guido Rodríguez en un entrenamiento previo al debut ante en la 2019. "Estábamos haciendo pelota parada y chocamos. Fue una pelota a tres cuartos, no pudo frenarse, yo quedo agachado y me agarra el golpe en la rótula de la rodilla. Al otro día no me podía mover, se me llenó de líquido la rodilla, la tenía muy hinchada. La decisión fue del cuerpo técnico y cuerpo médico", describió el jugador en TyC Sports.

Enseguida, la preocupación pasó a ser por su presencia en la , para el choque ante Athletico Paranaense por los octavos de final. "El cuerpo médico me dijo que puede pasar 7 o 10 dias o un mes, si la desinflamación me deja correr y trotar, no es nada. Si no me deja hacer esa actividad, capaz que alguna artroscopía me van a tener que hacer. En la resonancia no salió nada grave. Debo esperar a que se desinflame para ver cuál es la gravedad de la lesión", explicó.

Así, suponiendo el peor escenario posible, Andrada llegaría a jugar sin problemas el partido de ida, el próximo 24 de julio. Por lo pronto, regresará este lunes 16 de junio a Buenos Aires, donde ya comenzará a tratarse con el cuerpo médico del club.