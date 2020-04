Leo Rodríguez revela indignante secreto de la semifinal de Copa Libertadores 96 con la Universidad de Chile

El ex mediocampista del cuadro azul entregó detalles del partido que disputaron contra River Plate en Argentina.

La semifinal de 1996 entre el Club Universidad de y hasta el día de hoy pesa en las huestes azules. Y es que el modo en que los de la banda sangre se quedaron con la llave deja mucho qué desear.

Un enfado que se profundiza por la labor del árbitro Rodas, quien a posteriori fue bautizado como "Robas", por la hinchada universitaria. Los cobros a favor de River, y la vista gorda ante el foul del portero trasandino contra Esteban en plena área, lo hacen como uno de los jueces más odiados en la "U".

Por eso es que ahora Leonaro Rodríguez, es mediocampista de la escuadra estudiantil en 1996, reveló una indignante amenaza que tuvo por parte de un jugador del cuadr riverplatense.

“Hay una jugada en la mitad de cancha, recibo de espaldas y Hernán Díaz me pega. Me doy vuelta y lo puteo. Me dice: no te esfuerces que vamos a ganar nosotros. Yo le contesto: ¿te parece? Y me responde: ¿querés que le pregunte al árbitro?”, cuenta el Leo en La Magia Azul.

Además añadió que estas "son anécdotas, pero marcan lo que fue ese partido y la condición de desventaja en la que fuimos a jugar. Y así y todo fuimos de igual a igual. Perdimos 1-0 con un gol de desvío de 35 metros y no nos dieron un penal que todos saben que fue un escándalo”.