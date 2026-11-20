Cómo ver el Lens vs Toulouse con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

El Lens recibe al Toulouse en el Stade Bollaert-Delelis en un partido de Ligue 1 de gran importancia para ambos, situados en la mitad inferior de la tabla. Ninguno atraviesa el momento de forma que desearía y el encuentro se presenta como una cita que ninguno puede permitirse perder.

El Lens atraviesa una mala racha de resultados, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Tras caer goleado por 9-1 ante el Como en la Champions League, perdió 1-2 contra el Marsella en la Ligue 1. El equipo de Didier Digard ha encajado muchos goles durante este periodo. Ocupa la 11.ª posición en la Ligue 1 y necesita reaccionar en casa.

La lista de lesionados tampoco ayuda al Lens. El equipo no puede contar con varios jugadores clave, lo que limita las opciones de Digard y aumenta la presión sobre los disponibles para dar un paso adelante.

El Toulouse llega en una situación ligeramente mejor, al menos por sus resultados recientes. El equipo de Jens Berthel Askou venció 3-1 al Estrasburgo en su último partido y ha sumado siete puntos en sus últimos cinco encuentros de Ligue 1. Ocupa la 12.ª posición, una por debajo del Lens, y confiará en sus posibilidades ante un rival que muestra debilidad defensiva en casa.

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes favorecen claramente al Lens, que ha ganado tres de los últimos cuatro partidos oficiales. El Toulouse tendrá que romper esa tendencia para sacar algo de Borgoña.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Lens vs Toulouse.

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