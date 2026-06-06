Lennart Karl, excluido de la selección alemana para el Mundial

Lennart Karl, delantero de 18 años del Bayern de Múnich, se pierde el Mundial con Alemania tras lesionarse el viernes en un entrenamiento de la selección. Julian Nagelsmann ya busca sustituto.

La lesión ocurrió esta mañana en el entrenamiento; el jugador fue trasladado al hospital y, aunque se le realizó un examen, el seleccionador ya anticipó un pronóstico desfavorable: «No pinta bien».

Poco después se confirmó lo peor: Karl se pierde el Mundial y queda fuera de la selección alemana.

En las últimas semanas Karl se había consolidado como una de las revelaciones del equipo, había impresionado en los entrenamientos y en los amistosos, y parecía candidato a sumar minutos en el torneo. La semana pasada incluso fue titular en la victoria por 4-0 ante Finlandia.

La Federación Alemana actuó rápido: según Florian Plettenberg, de Sky Sport, Assan Ouedraogo, centrocampista de 20 años del RB Leipzig, ocupará su lugar.

Nagelsmann ya se lo ha comunicado personalmente y el RB Leipzig también ha sido informado. El centrocampista, que se encontraba de vacaciones en España, se incorporará cuanto antes al grupo en Chicago.

Para Ouedraogo se trata de un sueño cumplido de forma inesperada: en noviembre jugó su único partido internacional con la absoluta.