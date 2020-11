Lenglet, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Barcelona

El único central sano de la primera plantilla, Lenglet, cayó lesionado en el partido frente a Osasuna, y Koeman se queda sin zagueros.

Saltan todas las alarmas en el tras una nueva lesión y en este caso, de nuevo la de un central.

Clement Lenglet se torció el tobillo en un mal apoyo tras una acción con Rubén García.

Lesión de tobillo de Lenglet, el Barça se queda sin sus dos centrales titulares... pic.twitter.com/t4TMRQX1jK — Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) November 29, 2020

El francés quedó automáticamente tendido sobre el césped con signos evidentes de dolor, retorciéndose y a la espera de la salida de los doctores.

Finalmente fue sustituido por Aleñá, habida cuenta que no hay exceso de zagueros para cubrir la defensa.

Lenglet se marchó directamente al vestuario y habrá que ver qué dicen los galenos tras la primera exploración.

Koeman tranquiliza: "Parece que no es muy grave"

En rueda de prensa, Koeman fue preguntado por la lesión de Lenglet y explicó que "hablé un momento con los médicos y parece que no es muy grave pero hay que esperar a las pruebas de mañana, no sé si llegará al miércoles, ojalá no sea tanto".

Plaga de lesiones de centrales

Con Umtiti, que no está ni se le espera, con Araújo en la fase final de su recuperación y con Piqué lesionado para 4-5 meses, Lenglet era el único central de la primera plantilla sano.

Mingueza, que cuajó un buen partido ante el Dinamo de Kiev en su debut y que repitió titularidad ante firmando un partido serio, es el único central puro para jugar en una posición maldita. Ante Osasuna, Koeman volvió a tirar de De Jong para formar en el centro de la zaga junto al canterano.