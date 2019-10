Lenglet: "Estamos en un buen momento pero me da igual cuando se juegue el Clásico"

El central se muestra satisfecho por la mejora defensiva del equipo, defiende a Griezmann y se muestra indiferente por la fecha del Clásico.

RUEDA DE PRENSA

Clément Lenglet compareció en rueda de prensa desde Praga, donde el afronta el miércoles la tercera jornada de la .

Clásico. "Soy más de jugar los partidos cuando vienen, si es en diciembre lo jugaremos, estamos en un buen momento pero no cambian muchas cosas, es un partido diferente con mucha tensión y los jugadores siempre están a tope, para mí no cambia nada cuando se juegue el Clásico".

Griezmann. "Estoy contento porque nadie puede decir que haya caso Griezmann, hizo un gran partido, marcaron los tres y él hizo un gran partido, no creo que se pueda decir nada de ello".

Dembélé. "Es el míster quien elige a los jugadores, Ousmane tiene mucho talento y seguro que jugará muchos partidos pero no sabemos quién jugará pero con la calidad que tiene Antoine... no sé qué pasará".

Umtiti. "Preferimos no sufrir golpes ni lesiones, él sufrió un golpe y es mejor que no juegue, hizo un gran partido ante el y no era fácil porque era el primero tras un mes y medio de lesión, necesita tiempo para recuperarse de la lesión pero no es nada grave".

Momento ideal. "Estamos mejor que en el inicio de la temporada, hay más certeza y estamos más sólidos defensivamente, no encajamos tanto y eso ayuda, ante el Eibar hicimos uno de los mejores partidos de la temporada".

Mejora defensiva. "Estamos mejor físicamente, también a nivel individual, necesitábamos algo más de tiempo para recordar los principios de lo que hicimos bien la temporada pasada, queremos seguir en este camino porque sabemos que para ganar títulos tenemos que ser sólidos defensivamente".

Sensaciones. "Me alegro cuando escucho elogios, el año pasado tuve una buena etapa pero es una temporada nueva con nuevos objetivos, me siento cómodo con el club, el míster y los compañeros, creo y quiero hacer más, tengo solo veinticuatro años y me gustaría crecer un poco más; haber dado la asistencia fue un plus pero prefiero acabar los partidos a cero que dar asistencias, los centrales somos jugadores de equipo y necesitamos a los demás para disfrutar, cuando no encajamos estamos más contentos que los demás, eso sí".

Slavia. "No nos sorprende este equipo, sabemos que tiene talento, un gran poder ofensivo con jugadores de calidad, les gusta atacar y asustaron tanto al Inter como al Borussia, tienen equipo como para crear ocasiones y peligro, sabemos qué tenemos que hacer para afrontarles pero les tenemos mucho respeto porque hacen las cosas bien, será un partido distinto al del Eibar, se parecen pero no son iguales, sufriremos como en Eibar pero nosotros también tenemos un plan y vamos a demostrar que vamos a por los tres puntos".

Puntos fuertes del rival. "Tienen una gran capacidad atlética, son rápidos y sabemos que será un partido táctico, habrá enfrentamientos directos y tendremos que responder de la mejor manera para ganar".

Importancia. "Sabemos que los partidos en la Champions League son importantes y el de mañana lo es porque queremos ganar, asegurar los tres puntos para tener margen de error, hay un partido complicado para Inter y Borussia pero para nosotros también".