Cómo ver el Leeds United vs Coventry City con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 28 nov 2026 - 10:00 Elland Road

El Leeds United recibe al Coventry City en Elland Road en un partido de la Premier League que enfrenta a dos equipos en situaciones muy distintas.

El equipo de Daniel Farke llega tras lograr un resultado contundente. El Leeds ganó 4-1 al Chelsea, su primera victoria en Stamford Bridge desde 1999.

Noah Okafor fue la figura de aquel triunfo con dos goles, mientras que Dominic Calvert-Lewin transformó un penalti y Brenden Aaronson marcó en los minutos finales. Okafor había tenido molestias en el aductor durante las semanas previas al encuentro, por lo que se seguirá de cerca su estado.

Ese resultado llegó después de una victoria por 1-0 ante el Tottenham Hotspur y dio al Leeds dos triunfos ligueros consecutivos tras una etapa de empates y falta de gol. En Elland Road esperan que continúe la buena racha.

El Coventry de Frank Lampard también tiene motivos para confiar. Venció 3-2 al Crystal Palace en su partido de liga más reciente y ocupa la zona media de la tabla.

Los visitantes tienen que lidiar con una larga lista de lesionados, y su rendimiento fuera de casa se pondrá a prueba ante un Leeds que ha recuperado el acierto de cara a portería.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el partido, desde la hora de inicio hasta las noticias de los equipos.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen.

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