Leandro Paredes contó qué sintió Lionel Messi al entrar a La Bombonera

El actual jugador de la Selección argentina y PSG reiteró su fanatismo por Boca y el estadio, en el que la Pulga jugó durante las Eliminatorias.

Leandro Paredes es el dueño del mediocampo de la Selección argentina y alterna presencias en Paris Saint-Germain, pero se transforma cuando habla de Boca. Admite sus ganas de volver, se lamenta de haberse ido muy joven y vuelve a poner en el tapete la localía de la Albiceleste, con su voto cantado hacia La Bombonera.

En una entrevista al programa partidario Boca Late, el volante contó que "a todos los que me preguntan por la Bombonera yo les digo que se mueve, que es cierto eso que dicen. Es única, lo digo de verdad", para luego hablar de aquel partido ante Perú en las Eliminatorias para 2018, en el que "los 23 nos sentimos bien en ese estadio y hasta Leo (Messi) dijo que fue increíble".

Y respecto a su vínculo con la Pulga, detalló que "es un chico muy tranquilo, muy humilde. Lejos, el mejor del mundo. Con De Paul somos bastantes caraduras, un día agarramos el mate, le golpeamos la puerta e lo invitamos a jugar al truco. Desde ahí pegamos muy buena onda".

Por último, dejó claro su deseo de volver al Xeneize, aunque apenas tiene 25 años y un gran futuro en Europa. "Mi señora tiene claro que mi sueño es volver a Boca, más allá que acá en Europa vivamos bien. Ya me conoce y así va a ser. Sigo mirando todos los partidos aunque sean a la madrugada de acá”, para finalmente admitir que "no quería irme en ese momento, quería seguir disfrutando el club, pero tomé la decisión pensando a largo plazo y me fue bien".