Lavezzi rompió el silencio sobre su retiro: "No tenía más ganas"

El Pocho, que anunció su adiós al fútbol a fines de 2019 a los 34 años, reconoció que tenía ofertas de Europa, China y América para seguir jugando.

Si se habla de Ezequiel Lavezzi, probablemente la mayoría del público inmediatamente recordará aquel episodio en el que salpicó con agua a Alejandro Sabella en pleno partido frente a Nigeria en el Mundial 2014. Sin embargo, el Pocho fue mucho más que un jugador que vivía el fútbol de manera descontracturada y así lo ratifica una estadía de casi una década en la elite europea, entre Napoli y PSG. Sin embargo, la carrera del delantero se extinguió casi en silencio a fines de 2019, tras tres años en el fútbol chino.

Alejado por completo del mundo de la pelota, el delantero finalmente rompió el silencio y contó por qué dejó todo a los 34 años, cuando todavía tenía propuestas para mantenerse activo: "Me retiré porque se me habían ido las ganas. Llegué a un punto en el que no tenía más ganas de entrenarme, a pesar de que tenía ofertas de Europa, América y China", contó Lavezzi en declaraciones a Sky Sport.

El Pocho, incluso, admitió que tuvo una oferta concreta para regresar a la Serie A, pero la desestimó porque no podía imaginarse enfrentando a Napoli, el club que le abrió las puertas del Viejo Continente y del que se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia tras cinco años en los que fue clave para la reconstrucción de un equipo que retornó desde el fondo del abismo y pasó a pelear por las copas internacionales: "Estaba la posibilidad de un regreso a Italia, pero ahí creé una sintonía tan única con la ciudad y el ambiente que no quería jugar en otro club".

Respecto a aquellos años en la tierra que venera al Dios Diego, el argentino explicó: "Llegó un momento en que no podía disfrutar en plenitud la ciudad, estaba todo el día encerrado en casa con mi hijo. Me fui porque necesitaba un poco de aire y cambiar de ambiente por mi relación con él y por cuestiones familiares. En París al menos podíamos salir a pasear el perro".

A pesar de aquella salida, el cariño entre el Pocho y los napolitanos sigue intacto, a punto tal que desde la propia ciudad salieron a confirmar que cederán el estadio Diego Maradona para que Lavezzi tenga su partido despedida.