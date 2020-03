Lautaro Martínez, nueva guerra Real Madrid - Barcelona en el mercado de fichajes

El representante del delantero argentino explica cómo está viviendo los rumores que lo sitúan dejando el Inter para recalar en La Liga.

Lautaro Martínez se ha destapado esta temporada como uno de los delanteros a tener en cuenta en el panorama europeo. El argentino de 22 años ha anotado 16 goles esta temporada en el Inter y se ha ganado un puesto como titular indiscutible tras la salida de Mauro Icardi.

Las noticias del mercado de fichajes

Su cláusula en los primeros días de julio será de 111 millones de euros y parece que los grandes clubes del mundo van a pelearse por él y el y el entrarán en la puja por hacerse con los servicios del ariete. Sin embargo, según su agente, Beto Yaque, los rumores no despistan a Lautaro.

Más equipos

"Se dice que Barcelona y el Real Madrid lo quieren, pero no le afecta. Otros jugadores no dormirían de noche. Nunca me llama para preguntar si los rumores son verdaderos o falsos, está enfocado en el presente y su trabajo", dijo Yaque en declaraciones a Radio La Plata.



De momento, su representante reconoce que muchos clubes le han llamado para interesarse informalmente por la situación del jugador del Inter aunque no ha habido ningún acercamiento oficial pero sí admite que "es un sueño ser uno de los jugadores más codiciados del mercado".



"Hablamos con mucha gente, sin embargo, no pasó nada más. Por ahora, los que me llaman no son líderes de clubes. No hay nada formal o serio. Es un sueño ser uno de los jugadores más codiciados del mercado. Pero no le está pasando nada especial. Lo único que quiere es jugar y marcar. Su crecimiento constante ha significado que los mejores equipos del mundo lo observen cuidadosamente. Esperamos que su trabajo sea recompensado como se merece", explica.