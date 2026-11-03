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LASK vs. Slovan Bratislava: hora de inicio
El partido entre el LASK y el Slovan Bratislava comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.
LASK vs. Slovan Bratislava hoy en directo: ¿qué canal lo emite por televisión y streaming?
El partido de la Liga de Campeones entre el LASK y el Slovan Bratislava se podrá ver en directo por DAZN. La retransmisión en streaming estará disponible directamente en DAZN.
La actualidad de la semana: ¿cómo les ha ido al LASK y al Slovan Bratislava?
El LASK llega a este duelo con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue una victoria en casa por 2-1 ante el WSG Tirol en la Bundesliga austríaca. Destaca especialmente el 5-4 frente al Ried en la Copa, que apunta a la fortaleza ofensiva del equipo de Linz, pero también a su vulnerabilidad defensiva. En la Liga de Campeones logró recientemente una victoria a domicilio por 3-2 ante el Sporting CP. En total, el LASK marcó 14 goles y encajó nueve en esos cinco partidos.
El Slovan Bratislava también presenta cuatro victorias, un empate y una derrota. El 4-0 contra la AS Roma en la Liga de Campeones fue el único revés; desde entonces, el Slovan ha ganado dos partidos de liga consecutivos, el más reciente por 2-1 a domicilio ante el Zeleziarne Podbrezova. El 2-2 frente al Dukla Banska Bystrica fue la única ocasión en la que dejó escapar puntos en liga. El Slovan marcó once goles y encajó ocho en sus últimos cinco partidos.
LASK vs. Slovan Bratislava: alineaciones
LASK contra Slovan alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- Dietmar Kühbauer
- Yaya Touré
LASK vs. Slovan Bratislava: estado de forma
LASK vs. Slovan Bratislava: balance de enfrentamientos directos
LASK vs. Slovan Bratislava: las clasificaciones
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