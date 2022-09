Las polémicas del Tenerife 3-1 Málaga: Indignación malaguista por el penalti de Juanfran a Enric Gallego

El colegiado Caparrós Hernández señaló un penalti de Juanfran sobre Enric Gallego cuando la falta era del delantero y el VAR no le corrigió.

El cierre de la sexta jornada de LaLiga Smartbank estuvo marcada por la polémica. El Tenerife se impuso por 3-1 a un Málaga en horas bajas aunque el conjunto andaluz se marchó indignado de un encuentro que estuvo marcado por las decisiones del colegiado Caparrós Hernández.

Los malacitanos jugaron más de media hora con un jugador menos por la expulsión de Unai Bustinza en el 58 pero la gran polémica de la noche llegó en el minuto 73. Con 1-1 en el marcador, el Tenerife se adelantó gracias a un penalti sobre Enric Gallego que él mismo transformó.

Sin embargo, las repeticiones dejan claro que el penalti por derribo de Juanfran no existe y el lateral malacitano es el que se anticipa al delantero, que es el que finalmente lo acaba derribando para que ambos caigan al suelo. El VAR no llamó al colegiado para que revisara la acción y el equipo canario aprovechó la acción para adelantarse en el marcador.

El propio Juanfran Moreno se mostró indignado en la entrevista post partido con la decisión: "Como le voy a hacer penalti, esto es la Liga española no puede ser. No es penalti, lo hemos visto todos. Lo ha visto repetido. ¿Cómo puede pitar penalti en la Liga española?, un respeto, por favor. ¿Para qué está el VAR? Lo acabo de ver, no es penalti. Yo estaba convencido de que no era penalti. Estaba yo por delante de Enric. Desde el suelo he pensado... lo va a quitar. A los cinco segundos nos ha dicho "penalti confirmado". Somos el Málaga CF. Estamos viviendo un año complicado. Lo único que pido es que no nos quiten, que no nos den. Los árbitros también tienen que hablar, los jugadores lo hacemos en rueda de prensa. Este penalti tiene que verlo el árbitro. Hemos recibido dos amarillas en cuatro faltas, no es normal".

La acción se ha convertido en un clamor en las redes socisales e incluso el ex entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, mostró su desacuerdo con la decisión arbitral en su cuenta de twitter: "Lo grave del penalti contra el Málaga esta noche, que le ha condenado a la derrota, no es la decisión errónea en directo. Lo grave, por inexplicable, es como denuncia Juanfran, que el colegiado le diga “penalti confirmado”. El VAR vino para evitar injusticias no para cometerlas".