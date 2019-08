Las polémicas del Celta - Real Madrid: un gol concedido y otro anulado

El primer gol de los blancos llegó tras un choque entre Casemiro y Gabriel Fernández. El de los vigueses se anuló en el VAR

Fue el primer gol del y la grada intuyó que no era legítimo. Que había una falta previa de Casemiro, en la recuperación del balón. Sonó en Balaidos el clásico "así, así, así gana el Madrid", aunque la jugada no deja de ser una pequeña polémica, porque en realidad fue un lance en el medio campo.

La bola se le fue larga a Gabriel y Casemiro se fue a por él, al recuperarla el madridista, ambos jugadores chocaron fuerte. Varios jugadores del se quejaron de lo ocurrido y pidieron falta, pero la jugada prosiguió para terminar en gol Benzema a pase de Bale.

El equipo vigués no se recompuso y es una jugada larga, tiempo tuvo de recobrarse antes de que los blancos embocaran en la meta del Balaidos. El VAR no entró, primero porque no deja de ser una jugada de apreciación, también porque es un lance bastante anterior al gol como tal.

El artículo sigue a continuación

Y así con esa jugada, empezó el Real Madrid su temporada, con un gol en el área rival y con los ceños fruncidos en los rivales, que creen que llegó de una jugada ilegal. Después del gol, además, el partido se puso algo más bronco, con los dos equipos entrando más fuerte. El nivel de revoluciones subió y los últimos minutos de la primera mitad se jugó mucho menos y se protestó bastante más.

No terminó ahí la polémica. Casi al final de la primera mitad, Odriozola cometió un error grosero, regaló la pelota a Denis que pasó a Aspas y la cosa terminó en gol. Lo que se iba a convertir en un drama para el lateral derecho madridista cambió de rumbo rápido porque entró en juego el VAR y los árbitros en la cabina se dieron cuenta de que había fuera de juego de Aspas y, por lo tanto, el gol debía de ser anulado.

Modric, además, fue expulsado con polémica por una entrada al tendón de aquiles. Fue expulsado porque la norma se ha modificado y ahora ese lance siempre será sancionado así.