Las notas de los jugadores en el Real Madrid vs. Betis de Liga: sin Benzema no hay gol

Un partido muy gris aleja a los de Zidane de la Liga. Salvó Courtois, destacó Militao, naufragaron Rodrygo y Asensio, y volvió, tras 43 días, Hazard.

Courtois (8). Cuarto partido consecutivo imbatido, igualando su mejor racha de la temporada. Acomodó de forma sencilla un tiro de Guido, solo en el área en el 60', y en el 65' salvó un cara a cara con Borja Iglesias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Carvajal (7, cambiado en el 68'). Después de la media hora de Cádiz, superó sobrado la prueba de la titularidad para el Chelsea. En el 4' se impuso a Miranda, en el 13' sacó una de cabeza en el punto de penalti, en el 23' y el 68' otras a ras de hierba... Puso un buen centro, sin mayores consecuencias, en el 30'.

Militao (8). El madridismo le ve ahora y se pregunta cómo era la vida sin él. En el 43' le quitó el 0-1 a Borja Iglesias, al que tumbó en un duelo en el 66'. Con su toque particular, enseña también algo de Varane, algo de Ramos y algo de Nacho.

Varane (7). Comenzó transmitiendo un dominio total de la escena, al corte y en las coberturas, y así se mantuvo. Despejó varias por arriba.

Nacho (7). Chico para lo que sea, en un puesto que no es el habitual controló las amenazas de Royal y de Lainez. No subió hasta el 26' y no repitió mucho esa incorporación.

Modric (6, sustituido en el 77'). Vigiladísimo en la salida de balón, redobló esfuerzos para poder construir. En el 66', probándolo con el interior en la frontal, se encontró con Bravo. Esta semana sufrió un pinchazo en la espalda que le impide su cien por cien.

Casemiro (8). Autoritario en todo el campo, incluso pasada la medular, donde con la pelota y por arriba desplegó su extraño instinto goleador.

Isco (4, cambiado en el 68'). Se fue en conducción en el 13', dispuso de una falta en el 19', alta, y de un cabezazo forzado en el 27'. Se quedó lejísimos de la versión que cautivó a entrenadores y aficionados.

Rodrygo (5, sustituido en el 59'). Regateó en el 22', tiró defectuosamente en el 25' y rozó el 1-0 desde la derecha en el 55', topándose con el larguero. Con menos libertad que en Carranza, su rendimiento bajó.

Benzema (6). En el 25', tras un regate en el área, conectó con Rodrygo, que no definió. A continuación chutó desde la esquina del área grande, fácil para Bravo. Se movió con intención pero sin acierto.

Asensio (4, sustituido en el 77'). Se acomodó en exceso centrando desde las bandas, en el 14' desde la izquierda y en el 28' desde la derecha. En el 15' intentó el gol, demasiado alto. En el 53' se animó desde tres cuartos, embolsándola sin problemas Bravo.

También jugaron:

Vinicius (7, entró en el 59'). Agitó el avispero, aunque en el 76' culminó mal una galopada espectacular. Con Hazard alternó en ambos extremos.

Marcelo (4, entró en el 68'). Desperdició un remate en el 71' y no aprovechó la libertad que le brindaba la presencia de Militao, Varane y Nacho.

El artículo sigue a continuación

Odriozola (6, entró en el 68'). Apareció en los metros finales con continuidad, como en Cádiz, confirmando su evolución.

Hazard (SC, entró en el 77'). Regresó tras 43 días de ausencia, sin tiempo para gran cosa. Buscó filtrarse entre líneas.

Antonio Blanco (6, entró en el 77'). Ayudó a un exigido Casemiro, aportando aire al equipo.