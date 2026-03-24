Las entradas más baratas para el Mundial de 2026: Países Bajos, Argelia, fase de grupos y mucho más

Ya estamos contando las semanas, en lugar de los meses, que faltan para que dé comienzo oficialmente el Mundial de 2026 en Norteamérica.

Como era de esperar, la demanda de entradas para los partidos del Mundial de 2026 es muy alta, sobre todo para ciertos encuentros, como los que disputan las selecciones anfitrionas. Sin embargo, habrá entradas disponibles para algunos partidos, especialmente durante la fase de grupos, a las que quizá sea un poco más fácil acceder.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo dónde puedes encontrar las entradas más baratas.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial de 2026 en este momento?

Basándonos en los anuncios de reventa actuales, las primeras estimaciones de precios de la FIFA y los precios más bajos disponibles públicamente, estas son las entradas más baratas para el Mundial de 2026 que hay actualmente en el mercado.

Los precios están sujetos a cambios debido a la política de precios dinámicos y a la demanda actual.

Clasificación Partido (Fecha) Lugar Rango de precios estimado Entradas N.º 1 Túnez vs Japón (20 de junio) Estadio BBVA (Guadalupe) 161 $+ Entradas N.º 2 Sudáfrica contra Corea del Sur (24 de junio) Estadio BBVA (Guadalupe) 188 $+ Entradas N.º 3 Jordania contra Argelia (22 de junio) Levi's Stadium (Santa Clara) 234 $+ Entradas N.º 4 Argelia contra Austria (27 de junio) Estadio Arrowhead (Kansas City) 256 $+ Entradas N.º 5 Marruecos contra Haití (24 de junio) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 271 $+ Entradas N.º 6 Egipto contra Irán (26 de junio) Lumen Field (Seattle) 299 $+ Entradas N.º 7 Túnez contra Países Bajos (25 de junio) Arrowhead Stadium (Kansas City) 359 $+ Entradas N.º 8 Países Bajos contra el ganador de la repesca B de la UEFA (20 de junio) Estadio NRG (Houston) 370 $+ Entradas N.º 9 Australia contra el ganador de la repesca C de la UEFA (13 de junio) BC Place (Vancouver) 394 $+ Entradas #10 Noruega contra Senegal (22 de junio) MetLife Stadium (East Rutherford) 408 $+ Entradas

Nota: Los precios de las entradas varían con frecuencia debido a la política de precios dinámicos y a la demanda de reventa. Las clasificaciones reflejan los precios más altos disponibles públicamente en el momento de redactar este artículo y pueden cambiar a medida que se acerque el torneo.

¿Cuáles son los equipos más baratos para seguir en el Mundial de 2026?

Actualmente, los precios medios de las entradas para los partidos del Mundial varían mucho de un equipo a otro.

La diferencia entre las entradas más baratas y las más caras se debe a varios factores, entre ellos la prima de la nación anfitriona, los precios basados en el mercado y la sede del partido.

Los siguientes equipos aparecen dos veces en el top 10 de los partidos con las entradas más baratas:

Países Bajos

Cabría esperar pagar un precio elevado para ver a una de las selecciones europeas más destacadas en acción en el Mundial, pero no es así en todos los casos. A pesar de haber quedado subcampeones del torneo en tres ocasiones en el pasado, las entradas para los partidos de Holanda en el Mundial de este verano tienen un precio sorprendentemente bajo.

Los partidos de Países Bajos contra Japón, Túnez y una selección europea aún por determinar (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) están programados en estadios de gran aforo en Estados Unidos, lo que ayuda a mantener los precios bajos y más competitivos. Además, sus enfrentamientos no acaparan los titulares sobre el papel, a diferencia de otros encuentros de la fase de grupos. Por ejemplo, el hecho de que en algunos partidos participen Lionel Messi (Argentina) o Cristiano Ronaldo (Portugal), que disputan su último Mundial, hará que los precios se disparen.

Argelia

Argelia participará este verano en su quinta Copa del Mundo, pero no ha estado en la fase final desde 2014. Debutará contra la actual campeona del mundo, Argentina, en el Arrowhead Stadium, y la demanda de entradas es alta, como lo es para todos los encuentros en los que participan Messi y compañía.

Sin embargo, tras ese partido, la demanda de entradas para los partidos de Argelia en el Mundial desciende, ya que se enfrentarán a Jordania y Austria en Santa Clara y Kansas City, respectivamente. Para aquellos aficionados de los «Guerreros del Desierto» que no pudieron conseguir entradas para el primer partido, esto les brinda una mejor oportunidad de ver a su equipo en acción a un precio más asequible.

Otros equipos que ocupan los puestos más bajos en la clasificación del precio medio de las entradas para el Mundial son Cabo Verde, Túnez, Arabia Saudí, Curazao, Egipto y Nueva Zelanda.

¿Cuáles son los precios del Mundial de 2026?

A la hora de comprar entradas para el Mundial, hay que estar preparado para una gran variación en los precios.

La FIFA anunció anteriormente que, con la aplicación de precios dinámicos, aunque las entradas partían de tan solo 60 dólares para algunos de los primeros partidos de la fase de grupos, podrían llegar a alcanzar los 6.730 dólares para la final. Es probable que los precios fluctúen a lo largo de las distintas fases de venta de entradas.

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60-620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 $ - 2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas para el Mundial de 2026

Los aficionados han tenido varias oportunidades para comprar entradas oficiales para el Mundial y volverán a tenerlas, a través de la página web de la FIFA, desde ahora hasta el gran inicio en junio.

Aunque ya se han celebrado varias fases de venta, como el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y el «Sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), también habrá una «Fase de venta de última hora» más cerca del torneo (principios de abril).

Durante este cuarto y último periodo oficial de venta, las entradas restantes estarán disponibles para su compra por orden de llegada. La FIFA no ha revelado cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero cabe esperar que la disponibilidad sea limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la Copa del Mundo de 2026?

Si buscas una forma segura de revender o intercambiar tus entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA es el canal oficial para hacerlo. El Mercado se abrió en octubre y se puede acceder a él a través de FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) está destinado a residentes de México.

Un punto clave para los compradores de reventa: la disponibilidad puede ser muy limitada, y las entradas pueden aparecer de forma esporádica, a menudo cuando se acercan las fechas de los partidos. Los aficionados que deseen conseguir entradas de reventa deben consultar la plataforma con frecuencia, actuar con rapidez cuando aparezcan las entradas y tener los datos de pago preparados con antelación.

Los mercados secundarios, como StubHub, también tendrán entradas disponibles para la Copa del Mundo de 2026.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y abarcará 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026

Podrás disfrutar de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos que incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones. Los paquetes disponibles son los siguientes:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo que no sea de los países anfitriones (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos de final/Cuartos de final/Final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de 1400 USD por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, dependiendo del recinto

Son válidos todos los días de partido y todas las fases

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Ve a tu equipo en acción en todos los partidos de las primeras fases, independientemente de la sede.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de la ronda de 32

Todos los días y lugares de los partidos son válidos

«Sigue a mi equipo» no está disponible en este momento para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.)

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

A partir de 6750 USD por persona

También hay disponibles suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). Echa un vistazo a las ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes a continuación: