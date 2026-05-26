Las entradas más baratas para el Mundial 2026: precios medios de los partidos de Países Bajos, Argelia, la fase de grupos y más

Ya contamos las semanas: falta poco para el Mundial 2026 en Norteamérica.

La demanda de entradas es muy alta, sobre todo para los partidos de las selecciones anfitrionas. Aun así, habrá boletos disponibles, especialmente en la fase de grupos, que podrían ser más fáciles de conseguir.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, incluido dónde encontrar las más baratas.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más baratas para la Copa del Mundo de 2026 en este momento?

Según los anuncios de reventa, las primeras estimaciones de la FIFA y los precios más bajos públicos, estas son las entradas más baratas disponibles ahora.

Los precios pueden variar por demanda y fijación dinámica.

Clasificación Partido (Fecha) Lugar Rango de precios medio Entradas N.º 1 Paraguay vs. Australia (18 de junio) Levi's Stadium (Santa Clara) Desde 140 $ Entradas N.º 2 Arabia Saudí vs. Cabo Verde (26 de junio) NRG Stadium (Houston) 163 $+ Entradas N.º 3 Austria vs. Jordania (16 de junio) Estadio Levi's (Santa Clara) 177 $+ Entradas N.º 4 Jordania vs. Argelia (22 de junio) Estadio Levi's (Santa Clara) 182 $+ Entradas N.º 5 Austria vs. Argelia (27 de junio) Estadio Arrowhead (Kansas City) 192 $+ Entradas N.º 6 Uzbekistán vs. República Democrática del Congo (23 de junio) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 196 $+ Entradas N.º 7 Bosnia y Herzegovina vs. Catar (24 de junio) Lumen Field (Seattle) 213 $+ Entradas N.º 8 Costa de Marfil vs. Curaçao (25 de junio) Lincoln Financial Field (Filadelfia) 225 $+ Entradas N.º 9 República Checa vs. Sudáfrica (18 de junio) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 226 $+ Entradas N.º 10 Egipto vs. Irán (26 de junio) Lumen Field (Seattle) 250 $+ Entradas

Nota: Los precios de las entradas cambian con frecuencia por la tarifa dinámica y la reventa. Las clasificaciones muestran los precios más altos disponibles al redactar este artículo y pueden variar a medida que se acerque el torneo.

¿Cuáles son los equipos más baratos para seguir en el Mundial de 2026?

Los precios medios de las entradas para los partidos del Mundial varían mucho actualmente de un equipo a otro.

Esta diferencia se explica por varios factores, como la prima del país anfitrión, la demanda del mercado y la sede del partido.

Estos equipos aparecen dos veces en el top 10 de los partidos con las entradas más baratas:

Países Bajos

Aunque es una de las potencias europeas y finalista en tres ediciones, sus entradas para este verano son más baratas de lo esperado.

Sus encuentros contra Japón, Túnez y una selección europea por definir (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) se disputarán en grandes estadios de Estados Unidos, lo que ayuda a mantener los precios bajos.

Además, no son duelos que acaparen portadas, como sí ocurre con otros choques de la fase de grupos. Por ejemplo, la presencia de Lionel Messi (Argentina) o Cristiano Ronaldo (Portugal), que juegan su último Mundial, hará que los precios se disparen.

Fecha Calendario Lugar Precio medio Entradas Domingo 14 de junio Países Bajos vs. Japón (15:00 h, hora central) Estadio AT&T (Arlington) 295 $ Entradas Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia (12:00 h, hora central) Estadio NRG (Houston) 320 $ Entradas Jueves 25 de junio Túnez vs. Países Bajos (18:00 h, hora central) Estadio Arrowhead (Kansas City) 280 $ Entradas

Argelia

Argelia disputará su quinto Mundial, aunque no accede a la fase final desde 2014. El precio medio parte de 300 $.

Debutará contra la actual campeona, Argentina, en el Arrowhead Stadium, y la demanda de entradas es alta, como en todos los partidos de Messi y compañía.

No obstante, la demanda cae para sus otros dos partidos: contra Jordania y Austria en Santa Clara y Kansas City, respectivamente.

Para los aficionados de los Desert Warriors que no consiguieron entrada para el primer partido, esta es una mejor oportunidad para ver a su equipo a un precio más bajo.

Fecha Partido Lugar Precio medio Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h, hora central) Arrowhead Stadium (Kansas City) 360 $ Entradas Lunes 22 de junio Jordania vs. Argelia (20:00 h, hora del Pacífico) Estadio Levi's (Santa Clara) 220 $ Entradas Sábado 27 de junio Argelia vs. Austria (21:00 h, hora central) Estadio Arrowhead (Kansas City) 240 $ Entradas

Otros equipos en los últimos puestos del ranking de precio medio de entradas para el Mundial son:

Cabo Verde

Túnez

Arabia Saudí

Curazao

Egipto

Nueva Zelanda

¿Cuáles son los precios de la Copa del Mundo de 2026?

Si quieres comprar entradas para la Copa del Mundo, prepárate para una amplia variación de precios.

La FIFA ya avisó que, por el precio dinámico, las entradas empezarían en 60 dólares para algunos partidos de la fase de grupos y podrían subir hasta 6.730 dólares para la final. Los precios pueden cambiar según las distintas etapas de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas): 60-620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas para el Mundial de 2026

Los principales sorteos ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la Copa del Mundo de 2026?

Para revender o intercambiar entradas de forma segura, usa el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, abierto desde octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa está abierto a residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el de Intercambio solo opera para residentes de México.

La disponibilidad es limitada y las entradas aparecen de forma esporádica, sobre todo cerca de las fechas de los partidos. Para aumentar las opciones de éxito, revisa la plataforma con frecuencia, prepárate para actuar rápido y ten listos los datos de pago.

Plataformas de reventa como StubHub también venderán entradas para el Mundial 2026.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades sede:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: