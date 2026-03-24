Las entradas más baratas para el Mundial 2026: Países Bajos, Argelia, fase de grupos y más

Ya contamos las semanas, no los meses, para el inicio del Mundial 2026 en Norteamérica.

La demanda de entradas es muy alta, sobre todo para los partidos de las selecciones anfitrionas. Aun así, habrá boletos disponibles, especialmente en la fase de grupos, que podrían ser más fáciles de conseguir.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, incluido dónde encontrar las más baratas.

¿Cómo ahorrar en entradas para el Mundial 2026?

Consigue las mejores ofertas con el momento adecuado, sobre todo si buscas los encuentros más baratos en toda Norteamérica.

Solo el martes 14 de abril usa el código SHISPRING en StubHub y obtén un 12 % de descuento sobre el precio de cualquier entrada (gastos no incluidos).

El descuento dura solo un día y caduca a las 00:01 del 15 de abril, así que date prisa antes de que suban los precios. Válido en todas las plataformas regionales de StubHub, excepto .com y .ca.

Da igual si apoyas a un equipo menos favorito o sigues la fase de grupos: esta es la mejor forma de asegurarte tu plaza en el torneo.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial 2026 ahora mismo?

Según la reventa actual, las primeras estimaciones de la FIFA y los precios públicos más bajos, aquí están las entradas más baratas disponibles ahora.

Los precios pueden variar por demanda y política de dinámica.

Clasificación Partido (Fecha) Lugar Rango de precios estimado Entradas N.º 1 Túnez vs Japón (20 de junio) Estadio BBVA (Guadalupe) 161 $+ Entradas N.º 2 Sudáfrica vs Corea del Sur (24 de junio) Estadio BBVA (Guadalupe) 188 $+ Entradas N.º 3 Jordania vs Argelia (22 de junio) Levi's Stadium (Santa Clara) 234 $+ Entradas N.º 4 Argelia vs Austria (27 de junio) Estadio Arrowhead (Kansas City) 256 $+ Entradas N.º 5 Marruecos vs. Haití (24 de junio) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 271 $+ Entradas N.º 6 Egipto vs. Irán (26 de junio) Lumen Field (Seattle) 299 $+ Entradas N.º 7 Túnez vs. Países Bajos (25 de junio) Arrowhead Stadium (Kansas City) 359 $+ Entradas N.º 8 Países Bajos vs. ganador de la repesca B de la UEFA (20 de junio) Estadio NRG (Houston) 370 $+ Entradas N.º 9 Australia vs. ganador de la repesca C de la UEFA (13 de junio) BC Place (Vancouver) 394 $+ Entradas #10 Noruega vs. Senegal (22 de junio) Estadio MetLife (East Rutherford) 408 $+ Entradas

Nota: Los precios de las entradas cambian con frecuencia por precios dinámicos y reventa. Las clasificaciones muestran los precios más altos disponibles al redactar este artículo y pueden variar a medida que se acerque el torneo.

¿Cuáles son los equipos más baratos para seguir en el Mundial 2026?

Hoy, el precio medio de las entradas varía mucho según el equipo.

La diferencia entre las más baratas y las más caras se debe a varios factores, como la prima por ser anfitrión, la demanda del mercado y la sede del partido.

Estos equipos aparecen dos veces en el top 10 de los partidos con las entradas más baratas:

Países Bajos

Aunque es una de las selecciones europeas más destacadas y finalista en tres ediciones, sus entradas para este verano son sorprendentemente baratas.

Sus encuentros ante Japón, Túnez y una selección europea aún por definir (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) se disputarán en grandes estadios de Estados Unidos, lo que ayuda a mantener los precios bajos. Además, estos duelos no son portada de los diarios, a diferencia de otros de la fase de grupos. Por ejemplo, la presencia de Lionel Messi (Argentina) o Cristiano Ronaldo (Portugal), que juegan su último Mundial, hará que los precios suban.

Argelia

Argelia disputará su quinto Mundial, el primero desde 2014, y debutará contra la campeona Argentina en el Arrowhead Stadium, lo que dispara la demanda de entradas.

Tras ese encuentro, la demanda de entradas para los partidos de Argelia cae, pues enfrentará a Jordania y Austria en Santa Clara y Kansas City. Para los aficionados de los «Guerreros del Desierto» que no consiguieron boletos para el debut, esto ofrece una oportunidad más barata de ver a su equipo.

También tienen precios bajos Cabo Verde, Túnez, Arabia Saudí, Curazao, Egipto y Nueva Zelanda.

¿Cuáles son los precios del Mundial de 2026?

Al comprar entradas, conviene estar preparado para una amplia variación de precios.

La FIFA aplicará precios dinámicos: desde 60 dólares en la fase de grupos hasta 6.730 dólares para la final. Es probable que los precios varíen a lo largo de las distintas etapas de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

Los aficionados ya han tenido varias oportunidades de comprar entradas oficiales y seguirán teniéndolas en la web de la FIFA hasta el inicio del torneo en junio.

Ya se realizaron las etapas de «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y «Sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), y pronto llegará la «Fase de venta de última hora» (principios de abril).

En este cuarto y último periodo de venta, las entradas restantes se venderán por orden de llegada. La FIFA no ha indicado cuántas hay ni para qué partidos, pero se espera poca disponibilidad y una rápida agotamiento.

Para comprarlas, entra en el portal oficial de venta de entradas de la FIFA, regístrate y consulta la disponibilidad.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la Copa del Mundo de 2026?

Si necesitas revender o intercambiar tus entradas, el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, disponible desde octubre en FIFA.com/tickets, es el canal oficial.

El Mercado de Reventa está abierto a residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el de Intercambio es para residentes de México.

La oferta es limitada y las entradas aparecen de forma esporádica, sobre todo cerca de cada partido, así que conviene revisar la plataforma a menudo, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

Los mercados secundarios como StubHub también ofrecerán entradas, aunque suelen tener precios más altos.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026

Disfruta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida. Están disponibles en los tres países anfitriones. Los paquetes son:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: